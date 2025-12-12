ETV Bharat / sports

ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெற்றார் வினேஷ் போகத்: ஒலிம்பிக்கில் விளையாட விருப்பம்

ஹரியானாவில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பாக ஜூலானா தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதுடன், தற்சமயம் சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பதவி வகிக்கிறார் வினேஷ் போகத்.

வினேஷ் போகத் (கோப்புப்படம்)
வினேஷ் போகத் (கோப்புப்படம்) (Getty Images)
Published : December 12, 2025 at 4:10 PM IST

2 Min Read
ஹைதராபாத்: ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்திள்ள இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத், 2028ஆம் ஆண்டு நடைபெறும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக் தொடரிலும் விளையாடுவேன் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பிரபல மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத். கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு பாரிஸில் நடைபெற்ற ஒலிம்பிக் விளையாட்டு போட்டிகளில், இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறி வினேஷ் போகத் அசத்தி இருந்தார். ஆனால், இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னதாக நடைபெற்ற உடற்தகுதி தேர்வின் போது கூடுதல் எடை காரணமாக, அவர் போட்டியிலிருந்து அவர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தார்.

இதனால் இறுதிப் போட்டியில் பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பும் பறிபோனது. அதனைத் தொடர்ந்து தனக்கு வெள்ளிப்பதக்கம் வழங்க வேண்டும் என்று அவர், விளையாட்டிற்கான நடுவர் மன்றத்தை நாடினார். இருப்பினும், விளையாட்டுக்கான நடுவர் நீதிமன்றம் அவரது கோரிக்கையை நிராகரித்தது. இதனால், அவர் சிறப்பாக செயல்பட்ட நிலையிலும், எந்த பதக்கமும் இன்றி நாடு திரும்பினார்.

இதனைத் தொடர்ந்து அவர் மல்யுத்த போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். அதனைத் தொடர்ந்து அவர் ராகுல் காந்தியின் முன்னிலையில் காங்கிரஸ் கட்சியில் தன்னை இணைத்து கொண்டார். பின்னர் ஹரியானாவில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் காங்கிரஸ் சார்பாக ஜூலானா தொகுதியில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதுடன், தற்சமயம் ஹரியான சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் பதவி வகிக்கிறார் வினேஷ் போகத்.

இந்த நிலையில், தற்சமயம் 31 வயதான வினேஷ் போகத் தனது ஓய்வு முடிவை திரும்ப பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார். அத்துடன் அவர், எதிவரும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிபிக் தொடரில் இந்தியாவுக்காக விளையாட வேண்டும் என்றும் தனது விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து அவர் தனது சமூக வலைதளப் பதிவில், "உலகம் இதுவரை கண்டிராத எனது பயணத்தின் உயரத்தையும், தோல்விகளையும், தியாகங்களையும் புரிந்து கொள்வதற்கு நான் சிறுது காலம் எடுத்துக் கொண்டேன். அதில், என்னைப் பற்றி தெரிந்துகொண்டேன். நான் இன்னும் இந்த விளையாட்டை நேசித்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறேன். மீண்டும் களத்துக்கு திரும்பி போட்டியிட விரும்புகிறேன்" என்றார்.

தொடர்ந்து, "இந்த முறை, நான் தனியாக போட்டியிட போவதில்லை. என் மகனும் என்னுடைய அணியில் இணைகிறார். லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ஒலிம்பிக்ஸ் நோக்கிய எனது பயணத்தில், அவனே என்னுடைய மிகப் பெரிய உத்வேகம். ஆகவே, அச்சமற்ற இதயத்துடனும், வளைந்து கொடுக்க மறுக்கும் மனவுறுதியுடனும், இதோ நான் மீண்டும் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் 2028-ஐ நோக்கி அடியெடுத்து வைக்கிறேன்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

இந்திய மல்யுத்தத்தின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் வினேஷ் போகத், காமன்வெல்த் மற்றும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியா சார்பில் தங்கம் வென்ற முதல் வீராங்கனை என்ற சாதனை படைத்துள்ளார். இது தவிர உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடர்களில் வெள்ளி மற்றும் வெண்கலமும், ஆசிய சாம்பியன்ஷிப்பில் தங்கமும் வென்று சாதித்துள்ளார். இதனால் அவர் தனது கம்பேக்கில் எவ்வாறு செயல்படுவார் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

