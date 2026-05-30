ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டி தகுதிச் சுற்று: அரையிறுதியில் வினேஷ் போகத் அதிர்ச்சி தோல்வி
தகுதிச்சுற்றின் அரையிறுதியில் அடைந்த தோல்வி காரணமாக வினேஷ் போகத் எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பையும் இழந்துள்ளார்.
Published : May 30, 2026 at 6:30 PM IST
டெல்லி: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டித் தகுதிச் சுற்றில் மகளிருக்கான 53 கிலோ எடை பிரிவின் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை வினேஷ் போகத் தோல்வியடைந்துள்ளார்.
பல்வேறு சட்டப்போராட்டங்களுக்கு பிறகு இந்திய மல்யுத்த வீராங்கனை வினேஷ் போகத், ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கான தகுதிச்சுற்றில் பங்கேற்றுள்ளார். முன்னதாக அவர் குழந்தை பிறப்பு காரணமாக மல்யுத்தத்திலிருந்து விடுப்பு எடுத்திருந்தார். ஆனால் அவர் மீண்டும் மல்யுத்தக் களத்திற்குத் திரும்ப முயன்ற நிலையில், இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு முட்டுக்கட்டை போட்டது.
குறிப்பாக புதிய தேர்வு கொள்கை மற்றும் ஊக்க மருந்து சோதனையை காரணம் காட்டி வினேஷ் போகத்தை தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க தடை விதித்திருந்தது. இதையடுத்து, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் முடிவுக்கு எதிராகவும், தேர்வு சோதனைகளில் பங்கேற்க அனுமதி கோரியும் வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்திருந்தார். ஆனால் இந்த மனுவை தனி நீதிபதி தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டது மீண்டும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
அதன் பின் தனி நீதிபதியின் தீர்ப்பை எதிர்த்து வினேஷ் போகத் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தார். அந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி டி.கே. உபாத்யாய மற்றும் நீதிபதி தேஜஸ் காரியா அடங்கிய அமர்வு, நாட்டில் தாய்மை கொண்டாடப்படுகிறது என்றும், மல்யுத்த கூட்டமைப்பு வீராங்கனைகளிடம் பழி வாங்கும் உணர்வுடன் செயல்படக் கூடாது என்றும் கூறி மல்யுத்த கூட்டமைப்பை கண்டித்தனர்.
மேலும், தகுதிச்சுற்று போட்டிகளில் பங்கேற்க வினேஷ் போகத் பங்கேற்பதை உறுதி செய்யுமாறு மத்திய அரசுக்கு நீதிபதிகள் உத்தரவிட்டனர். அதன்பின் டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவை எதிர்த்து, இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு உடனடியாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்த மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த நீதிபதிகள், மல்யுத்த கூட்டமைப்பின் மனுவைத் தள்ளுபடி செய்து, உயர் நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பையும் உறுதி செய்தது.
இதையடுத்து தகுதிச்சுற்றிலும் வினேஷ் போகத்திற்கு சிக்கல்கள் எழுந்தன. ஏனெனில் அவர் 50 கிலோ பிரிவில் மட்டுமே போட்டியிட முடியும் என்று இந்திய மல்யுத்த கூட்டமைப்பு அறிவித்தது. இந்த முடிவை அவர் கடுமையாக எதிர்த்தார் மற்றும் கூட்டமைப்பு தன் மீது பாகுபாடு காட்டுவதாகக் குற்றம் சாட்டினார். இதனையடுத்து இறுதியில் வினேஷ் போகத் 53 கிலோ தகுதிச் சுற்றில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்பட்டார்.
இதனையடுத்து அவர் முதல் சுற்றில் ஜோதியை எதிர்கொண்டார். தனது கம்பேக் போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வினேஷ் போகத் 7-1 என்ற கணக்கில் ஜோதியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது சுற்று ஆட்டத்திலும் சிறப்பாக செயல்பட்ட வினேஷ் 7-6 என்ற கணக்கில் நிஷுவையும் வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறினார்.
அதன்பின் இன்று நடைபெற்ற தகுதிச்சுற்று அரையிறுதி ஆட்டத்தில் மீனாட்சி கோயத்தை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் வினேஷ் போகத் இறுதிவரை போராடிய நிலையிலும் அவரால் வெற்றியை பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில் மீனாட்சி கோயத் 6-4 என்ற புள்ளிகள் கணக்கில் வினேஷ் போகத்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறினார்.
மறுபக்கம் இந்த தோல்வி காரணமாக வினேஷ் போகத் எதிர்வரும் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறும் வாய்ப்பையும் இழந்துள்ளார். தகுதிச்சுற்றின் முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்திருந்த வினேஷ் போகத் அரையிறுதியில் தோல்வியைத் தழுவி, ஆசிய போட்டிகளுக்கு தகுதி பெறாதது ரசிகர்களை பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.