ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை: 18 போட்டிகள்..22 சதங்கள்.. முதல் நாளில் பிரம்மாண்ட சாதனை

அருணாசலப் பிரதேசத்திற்கு எதிரான போட்டியில் 574 ரன்களைக் குவித்ததன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிகபட்ச ஸ்கோரை குவித்த அணி என்ற உலக சாதனையை பீகார் அணி படைத்துள்ளது.

டெல்லி அணிக்காக விளையாடிய விராட் கோலி
டெல்லி அணிக்காக விளையாடிய விராட் கோலி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 25, 2025 at 11:16 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் முதல் நாளில் 18 போட்டிகள் நடைபெற்ற நிலையில், அதில் மொத்தமாக 22 வீரர்கள் சதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளனர்.

இந்தியாவில் நடைபெற்று வரும் நடப்பு சீசன் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரானது, நேற்று தொடங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே ரசிகர்கள் மத்தியில் பேசுபொருளாக மாறி வருகிறது. ஏனெனில் இந்த சீசனின் முதல் நாள் ஆட்டத்திலேயே பேட்டர்கள் அடுத்தடுத்து சதங்களை குவித்து பல்வேறு சாதனைகளைப் படைத்துள்ளனர்.

அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் நீண்ட இடைவேளைக்கு பிறகு இந்த தொடரில் விளையாடிய போதிலும், தங்களின் முதல் ஆட்டத்திலேயே சதங்களை விளாசி அசத்தினர். இதுதவிர்த்து, இளம் வீரர்கள், அறிமுக வீரர்களும் தங்கள் பங்கிற்கு சிறப்பாக செயல்பட்டு சாதனைகளை படைத்துள்ளனர்.

முதல் நாளில் 22 சதங்கள்

நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் முதல் நாளில் 18 போட்டிகள் நடைபெற்ற நிலையில், அதில் மொத்தமாக 22 வீரர்கள் சதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளனர். மேலும் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் ஒரே நாளில் மொத்தம் 22 சதங்கள் அடிப்பது இதுவே முதல் முறை. இந்திய லிஸ்ட்-ஏ கிரிக்கெட்டில் இதுவே அதிகபட்ச சாதனையாகும். இதற்கு முன் லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் ஒரே நாளில் 19 சதங்கள் மட்டுமே அடிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், அதனை இந்த சீசன் முறியடித்துள்ளது.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை

அருணாச்சலப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பீகார் அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார். இதன் மூலம், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார். மேலும் இந்த போட்டியில் அவர், 84 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 190 ரன்களைக் குவித்த கையோடு ஆட்டமிழந்து, 10 ரன்களில் இரட்டை சதத்தை தவறவிட்டார்.

அதேசமயம், உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானின் உள்ளூர் லிஸ்ட் ஏ போட்டி ஒன்றில் ரயில்வேஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பைசலாபாத் அணி வீரர் ஜஹூர் இலாஹி தனது 15 வயது, 209 நாள்களில் சதமடித்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது.

அதிவேக சதங்கள்

அருணாச்சலப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பீகார் அணியின் கேப்டன் சகிபுல் கனி வெறும் 32 பந்துகளில் சதம் அடித்து மிராட்டினார். இதன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் முறியடித்து அசத்தினார்.

அதேபோல், கர்நாடகா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஜார்கண்ட் அணியின் கேப்டன் இஷான் கிஷன் வெறும் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசியதன் மூலம், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றார். இந்த பட்டியலில் பஞ்சாப் வீரர் அன்மோல்ப்ரீத் சிங் 35 பந்துகளில் சதமடித்து மூன்றாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.

வரலாறு படைத்த பீகார்

அருணாச்சலப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த பீகார் அணி வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சகிபுல் கனி, ஆயுஷ் லோஹருகா ஆகியோர் சதமடித்து அசத்தினர். இதன் மூலம் அந்த அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 574 ரன்களைக் குவித்தது. இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிகபட்ச ஸ்கோரை குவித்த அணி என்ற உலக சாதனையையும் பீகார் அணி படைத்துள்ளார்.

மேலும், இலக்கை நோக்கி விளையாடிய அருணாச்சலப் பிரதேச அணியானது வெறும் 177 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் பீகார் அணி 397 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் மிக அதிக ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற இரண்டாவது அணி என்ற வரலாறையும் படைத்துள்ளது.

ரோஹித், விராட் சதம்

நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் இந்திய வீரர்களான விராட் கோலி 2010ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகும், ரோஹித் சர்மா 2018ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகும் தங்கள் மாநில அணிகளுக்காக விளையாடினர். இதில் ரோஹித் சர்மா சிக்கிம் அணிக்கு எதிராக சதம் விளாசியதுடன் 18 பவுண்டரிகள், 9 சிக்ஸர்களுடன் 94 பந்துகளில் 155 ரன்களைக் குவித்தார்.

மறுபக்கம் ஆந்திராவுக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணிக்காக விளையாடிய விராட் கோலியும் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்ததுடன் 101 பந்துகளில் 14 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 131 ரன்களைக் குவித்தார். இருபெரும் ஜாம்பவான்கள் தங்களின் முதல் விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டியிலேயே சதங்களை விளாசியது ரசிகர்களை கொண்டாட்டத்தில் ஆழ்த்தியது.

கர்நாடகா சாதனை வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற குரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் கர்நாடகா மற்றும் ஜார்கண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜார்கண்ட் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 412 ரன்களைக் குவித்தது. இதில் கேப்டன் இஷான் கிஷன் 33 பந்துகளில் சதம் விளாசியதுடன் 7 பவுண்டரி, 14 சிக்ஸர்களுடன் 125 ரன்களைக் குவித்தார்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கர்நாடகா அணியில் தேவ்தத் படிக்கல் சதமடித்து அசத்தினார். மேலுன் இந்த போட்டியில் அவர் 10 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 147 ரன்களைச் சேர்த்து அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றார். இதன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை எட்டிய அணி என்ற வரலாற்று சாதனையையும் கர்நாடகா அணி படைத்துள்ளது.

இரட்டை சதம்

சௌராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தில் ஒடிசா அணி வீரர் ஸ்வஸ்திக் சமல் இரட்டை சதம் விளாசியதுடன், 169 பந்துகளில் 21 பவுண்டரிகள் மற்றும் 8 சிக்ஸர்களுடன் 212 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். இதன் மூலம் நடப்பு விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் இரட்டை சதம் விளாசிய முதல் வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார்.

இப்போட்டியில் ஸ்வஸ்திக் இரட்டை சதம் விளாசிய நிலையிலும் அவரது அணி தோல்வியைத் தழுவியது. இதன் மூலம் லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட்டில் ஒரு வீரர் இரட்டை சதம் அடித்த பிறகும் அந்த அணி தோல்வியடைவது இது இரண்டாவது முறையாகும். முன்னதாக 2014 இல், குயின்ஸ்லாந்துக்கு எதிராக ஆட்டத்தில் பென் டங்க் ஆட்டமிழக்காமல் 229 ரன்கள் எடுத்த நிலையிலும், அவர் அணி தோல்வியைத் தழுவியது குறிப்பிடத்தக்கது.

சதம் விளாசிய மற்ற வீரர்கள்

நேற்று நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் நாள் ஆட்டத்தில் அர்பித் பதேவாரா, ரிக்கி புய், துருவ் ஷோரே, யாஷ் துபே, சமர் கஜ்ஜர், ஸ்நேஹல் கவுதங்கர், ஷுபம் கஜூரியா, கிஷன் லிங்டோ, அமன் மொகடே, ஹிமான்ஷு ராணா, ரவி சிங், பிப்லாப் சமந்தரே, ஃபிரோசம் ஜோதின், விஷ்ணு ஆகியோரும் சதம் அடித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிங்க

ஒரு போட்டியில் 6 கேட்சுகள்

நேற்று நடைபெற்ற திரிபுரா அணிக்கு எதிரான லீக் ஆட்டத்தின் போது கேரளாவைச் சேர்ந்த விக்னேஷ் புதூர் மொத்தமாக 6 கேட்ச்சுகளைப் பிடித்திருந்தார். உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியில் 6 கேட்சுகளைப் பிடித்த முதல் வீரர் என்ற உலக சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார்.

TAGGED:

22 CENTURIES SCORED DAY 1
RECORD CENTURIES SCORED IN ONE DAY
MOST CENTURIES VIJAY HAZARE TROPHY
விஜய் ஹசாரே கோப்பை
22 CENTURIES CRICKET RECORD

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.