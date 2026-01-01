ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2026: தமிழ்நாடு ஹாட்ரிக் தோல்வி; அபராஜித் அதிரடியில் கேரளா த்ரில் வெற்றி

விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் ராஜஸ்தானுக்கு எதிராக கேரள அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை
விஜய் ஹசாரே கோப்பை (Getty)
அஹ்மதாபாத்: ஜார்கண்ட் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு அணி 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியைத் தழுவியது.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற குரூப் ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான லீக் ஆட்டத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் ஜார்கண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியானது 45 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற ஜார்கண்ட் அணி பவுலிங்கை தேர்வு செய்தது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய தமிழ்நாடு அணியில் கேப்டன் ஜெகதீசன் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். மற்றொரு தொடக்க வீரரான அதிஷ் 33 ரன்களில் ஆட்டமிழந்த நிலையில், அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்களில் பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் 49 ரன்களையும், பாபா இந்திரஜித் 48 ரன்களையும் சேர்த்தனர். அவர்களைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க முடியாமல் சொற்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்தனர்.

தமிழ்நாடு ஹாட்ரிக் தோல்வி

இதன் காரணமாக தமிழ்நாடு அணி 45 ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 243 ரன்களை சேர்த்தது. ஜார்கண்ட் அணி தரப்பில் ஷுப்மன் சிங் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜார்கண்ட் அணியில் ஷிகர் மோகன் மற்றும் உத்கர்ஷ் சிங் இணை அபாரமான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 201 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்திருந்தனர்.

அதன்பின் ஷிகர் மோகன் 90 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். மறுமுனையில் உத்கர்ஷ் சிங் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 13 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 123 ரன்களை சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய விராட் சிங்கும் 20 ரன்களை சேர்த்திருந்தார்.

இதன் மூலம் ஜார்கண்ட் அணி 41 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் தமிழ்நாடு அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய உத்கர்ஷ் சிங் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். அதேசமயம் இது தமிழ்நாடு அணியின் ஹாட்ரிக் தோல்வியாக அமைந்துள்ளது. இதற்கு முன் மத்திய பிரதேச மற்றும் கர்நாடகா அணிகளிடமும் தமிழ்நாடு அணி தோல்வியைத் தழுவியது குறிப்பிடத்தக்கது.

கேரளா த்ரில் வெற்றி

நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு குரூப் ஏ ஆட்டத்தில் கேரளா மற்றும் ராஜஸ்தான் அணிகள் மோதின. அஹ்மதாபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்று பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 343 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக கரண் லம்பா 119 ரன்களையும், தீபக் ஹூடா 86 ரன்களையும் சேர்த்தனர். கேரளா தரப்பில் முகமது ஷராஃபுதீன் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கேரளா அணியில் தமிழக வீரர் பாபா அபராஜித் சதம் விளாசி அசத்தினார். இந்த போட்டியில் அவர் 12 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களை விளாசியதுடன் 126 ரன்களை சேர்த்து ஆட்டமிழந்தார். அவருடன் இணைந்து விளையாடிய கிருஷ்ண பிரசாத்தும் அரைசதம் கடந்துடன் 53 ரன்களைச் சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இருப்பினும் இறுதியில் அதிரடியாக விளையாடிய ஈடன் ஆப்பிள் டாம் 18 பந்துகளில் ஒரு பவுண்டரி மற்றும் 5 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 40 ரன்கள் எடுத்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் கேரளா அணி 2 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் சதம் விளாசிய பாபா அபராஜித் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

