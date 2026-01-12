ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: மழையால் தடைபட்ட ஆட்டம் - அரையிறுதிக்கு முன்னேறிய கர்நாடகா, சௌரஷ்டிரா

மும்பை அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை காலிறுதி ஆட்டத்தில் சிறப்பாக செயல்பட்ட கர்நாடகா வீரர் தேவ்தத் படிக்கல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

கர்நாடகா அணி (கோப்புப்படம்)
கர்நாடகா அணி (கோப்புப்படம்) (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 7:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

பெங்களூரு: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டங்களில் கர்நாடகா மற்றும் சௌராஷ்டிரா அணிகள் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

விஜய் ஹசாரே கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் மும்பை மற்றும் கர்நாடகா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற கர்நாடகா அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய மும்பை அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, முல்சந்தானி, முஷீர் கான், ஹர்திக் தோமர் உள்ளிட்டோர் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் சித்தேஷ் லட் 38 ரன்களையும், ஷம்ஸ் முலானி 86 ரன்களையும், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சிராஜ் படேல் 33 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.

இதன் காரணமாக நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் மும்பை அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 254 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. கர்நாடகா அணி தரப்பில் வித்யுதர் பாட்டில் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய கர்நாடகா அணியில் கேப்டன் மயங்க் அகர்வால் 12 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த தேவ்தத் படிக்கல் - கருண் நாயர் இருவரும் அரைசதம் கடந்து அசத்தினர். இதில் படிக்கல் 81 ரன்களையும், கருண் நாயர் 74 ரன்களையும் சேர்த்திருந்த போது மழை குறுக்கிட்டது. மழை தொடர்ந்த காரணத்தால் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி கர்நாடகா அணி 55 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த போட்டியில் தேவ்தத் படிக்கல் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.

இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் உத்திரபிரதேசம் மற்றும் சௌராஷ்டிரா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த உத்திர பிரதேச அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 310 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக சமீர் ரிஸ்வி மற்றும் அபிஷேக் கோஸ்வாமி ஆகியோர் தலா 88 ரன்களைச் சேர்த்தனர்.

பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சௌராஷ்டிரா அணியில் கேப்டன் ஹர்விக் தேசாய் சதமடித்து அசத்திய கையோடு 100 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய பிரேரக் மான்கட் 67 ரன்களையும், சிராக் ஜானி 40 ரன்களையும் சேர்த்து அணியை வெற்றியை நோக்கி அழைத்துச் சென்றனர். இதில் சௌராஷ்டிரா அணி 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 238 ரன்களைச் சேர்த்த போது மழை குறுக்கிட்டது.

இதையும் படிங்க

தொடர்ந்து மழை நீடித்த காரணத்தால் டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி சௌராஷ்டிரா அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் உத்திர பிரதேச அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும் இந்த போட்டியில் பேட்டிங் மற்றும் பவுலிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பிரேரக் மான்கட் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இந்த வெற்றியின் மூலம் கர்நாடகா மற்றும் சௌராஷ்டிரா அணிகள் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.

TAGGED:

VIJAY HAZARE TROPHY
VHT QUARTER FINAL RESULTS
KARNATAKA VS MUMBAI VJD METHOD
விஜய் ஹசாரே கோப்பை
VHT QUARTER FINAL RESULTS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.