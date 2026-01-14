விஜய் ஹசாரே கோப்பை: அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பஞ்சாப், விதர்பா அணிகள் அசத்தல்
விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் கர்நாடகா-விதர்பா அணிகளும், பஞ்சாப்-சௌராஷ்டிரா அணிகளும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.
பெங்களூரு: விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரின் காலிறுதிச் சுற்று ஆட்டங்களில் விதர்பா மற்றும் பஞ்சாப் அணிகள் வெற்றி பெற்று அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன.
விஜய் ஹசாரே கோப்பை ஒருநாள் கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிகட்டத்தை நெருங்கியுள்ளது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் பஞ்சாப் மற்றும் மத்தியப் பிரதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. பெங்களூருவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற மத்தியப் பிரதேச அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
இதையடுத்து களமிறங்கிய பஞ்சாப் அணிக்கு ஹர்னூர் சிங் - பிரப்ஷிம்ரன் சிங் இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் இருவரும் தங்களின் அரை சதங்களைப் பதிவு செய்ததுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 116 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். பின் ஹர்னூர் சிங் 51 ரன்களுக்கும், பிரப்ஷிம்ரன் சிங் 88 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
அதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் அன்மோல்ப்ரீத் சிங் 70 ரன்களையும், நெஹால் வதேரா 56 ரன்களையும் சேர்க்க, பஞ்சாப் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 345 ரன்களைக் குவித்தது. மத்திய பிரதேச அணி தரப்பில் திரிபெஷ் சிங், வெங்கடேஷ் ஐயர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மத்தியப் பிரதேச அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். அதன்படி, யாஷ் தூபே 3 ரன்களுக்கும், ஹிமான்ஷு மந்திரி 18 ரன்களிலும், ஷுபம் சர்மா 24 ரன்களிலும், ரஜத் படித்தார் 38 ரன்களிலும், வெங்கடேஷ் ஐயர் ரன்கள் ஏதுமின்றியும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களும் ரன்களைச் சேர்க்க தவற, அந்த அணி 31.2 ஓவர்களில் 162 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. பஞ்சாப் தரப்பில் சன்விர் சிங் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் பஞ்சாப் அணி 183 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு காலிறுதி ஆட்டத்தில் டெல்லி மற்றும் விதர்பா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த விதர்பா அணி அதர்வா டைடே, யாஷ் ரத்தோட் ஆகியோரின் சிறப்பான ஆட்டத்தின் மூலம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்த நிலையிலும், 300 ரன்களைக் குவித்திருந்தது.
இதில் அதிகபட்சமாக யாஷ் ரத்தோட் 8 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 86 ரன்களையும், அதர்வா டைடே 8 பவுண்டரிகளுடன் 62 ரன்களையும் சேர்த்தனர். டெல்லி அணி தரப்பில் இஷாந்த் சர்மா, நவ்தீப் சைனி, பிரின்ஸ் யாதவ், நிதீஷ் ராணா உள்ளிட்டோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய டெல்லி அணி தொடக்கம் முதலே தடுமாறியது.
அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் வைபவ் மற்றும் பிரியான்ஷ் ஆர்யா தலா 28 ரன்களிலும், நிதிஷ் ரானா ரன்கள் ஏதுமின்றியும், தேஜஸ்வி தையா 15 ரன்களிலும், மயங்க் குசைன் 18 ரன்களிலும் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் அனுஜ் ராவத் அரைசதம் கடந்ததுடன் 66 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார்.
மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் சோபிக்க தவற டெல்லி அணி 224 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. விதர்பா அணி தரப்பில் நசிகேத் பூட் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஹர்ஷ் தூபே 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் விதர்பா அணி 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் டெல்லி அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.