யு19 ஆசிய கோப்பை: அரையிறுதியில் இந்தியா அபார வெற்றி - இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானுடன் மோதல்
யுஏஇ-யில் நடைபெற்று வரும் யு19 ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது
Published : December 20, 2025 at 11:00 AM IST
ஹைதராபாத்: யு19 ஆசிய கோப்பை அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கையை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் அண்டர்19 வீரர்களுக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இத்தொடரில் இந்தியா, பாகிஸ்தான், இலங்கை மற்றும் வங்கதேச அணிகள் அரையிறுதி போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தின. இந்நிலையில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
துபாயிலுள்ள ஐசிசி அகாடமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியானது மழை காரணமாக 20 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. அதன்பின் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய யு19 அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இலங்கை அணியில் சாமிகா ஹீனதிகல 42 ரன்களையும், கேப்டன் விமந்த் தின்சாரா 32 ரன்களையும், செத்மிகா 30 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர்.
For his brisk 6⃣1⃣* (45) in the semi-final, Vihaan Malhotra is adjudged the Player of the Match

இதன் காரணமாக இலங்கை யு19 அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 138 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய யு19 அணி தரப்பில் ஹெனில் படேல், கனிஷ்க் சௌஹான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே 7 ரன்னிலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 9 ரன்னிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஆரோன் ஜார்ஜ் - விஹான் மல்ஹோத்ரா இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், தங்களின் அரைசதங்களையும் பூர்த்தி செய்தனர். இதில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ஆரோன் ஜார்ஜ் 4 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர் என 58 ரன்களையும், விஹான் மல்ஹோத்ரா 4 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 61 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
Vihaan Malhotra and Aaron George combined to power India into the final of the #DPWorldMensU19AsiaCup2025, where they will face Pakistan on the 21st
இதன் மூலம் இந்திய அண்டர்19 அணி 18 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை அண்டர் 19 அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் இந்திய அணி முன்னாறி அசத்தியுள்ளது.
அதேசமயம் நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி 26.3 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்டு 121 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக சமியுன் பசிர் 33 ரன்களைச் சேர்த்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் அப்துல் ஷுபான் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
A masterclass from Sameer Minhas, combined with clinical bowling, has propelled Pakistan U19 into the Grand Finale!
பின்னர் எளிய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய பாகிஸ்தான் அணியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சமீர் மின்ஹாஸ் 69 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 16.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தியது. இதன் மூலம் நாளை நடைபெற இருக்கும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்த்து பாகிஸ்தான் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.