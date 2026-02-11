ETV Bharat / sports

டி20 உலகக் கோப்பை 2026: ஆஸ்திரேலிய அணியில் இணையும் ஸ்டீவ் ஸ்மித்

மிட்செல் மார்ஷ் காயத்தை சந்தித்ததை அடுத்து டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் அனுபவ வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்டீவ் ஸ்மித்
ஸ்டீவ் ஸ்மித் (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 11, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
கொழும்பு: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் இருந்து ஆஸ்திரேலிய அணி கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் காயம் காரணமாக விலகியுள்ளார்.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் 14ஆவது லீக் போட்டியில் ஆஸ்திரேலியா மற்றும் அயர்லாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி கொழும்புவிலுள்ள பிரேமதாசா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இந்த போட்டிக்கு முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ் பயிற்சியின் போது காயத்தை சந்தித்தார். இதன் காரணமாக முதல் லீக் போட்டியில் இருந்து அவர் விலகியதாக அறிவிக்கப்பட்டது. மேற்கொண்டு அயர்லாந்து அணிக்கு எதிரான போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியை டிராவிஸ் ஹெட் வழிநடத்துவார் என்றும், மிட்செல் மார்ஷுக்கு பதிலாக மேத்யூ ரென்ஷா பிளேயிங் லெவனில் இடம் பிடிப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில் மிட்செல் மார்ஷுக்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஸ்கேன் பரிசோதனையின் முடிவில் அவருக்கு இரத்த கசிவு இருப்பதும் கண்டறியப்பட்டது. இதன் காரணமாக அவர் ஓய்வெடுக்க வேண்டியது அவசியம் என்பதால், அயர்லாந்துக்கு எதிரான முதல் போட்டியில் மிட்செல் மார்ஷ் விளையாடவில்லை என்றும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கொண்டு மிட்செல் மார்ஷின் இந்த காயம் காரணமாக, அணியின் கூடுதல் வீரர்கள் பட்டியலில் நட்சத்திர வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் சேர்க்கப்படுவதாகவும் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மிட்செல் மார்ஷின் காயம் தீவிரமடைந்து, அவர் தொடரிலிருந்து வெளியேறும் பட்சத்தில் அவருக்கு மாற்றாக ஸ்டீவ் ஸ்மித்தை அணியில் சேர்க்க இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

ஆஸ்திரேலிய டி20 அணிக்காக கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான ஸ்மித், இதுவரை 67 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 5 சதங்களுடன் 1,094 ரன்களை சேர்த்துள்ளார். மேலும் அவர் கடைசியாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் விளையாடி இருந்தார். மேலும் நடந்து முடிந்த பிக் பேஷ் லீக்கில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஸ்டீவ் ஸ்மித் வெறும் 6 இன்னிங்ஸில் 300க்கும் அதிகமான ரன்களையும் குவித்திருந்தார்.

இதனால் அப்போதே அவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் இடம் பிடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அவருக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் தற்சமயம் மிட்செல் மார்ஷ் காயத்தை சந்தித்ததை அடுத்து ஸ்மித்திற்கு உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கொனோலி, டிம் டேவிட், பென் துவார்ஷுயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்லிஸ், மேத்யூ குன்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ், ஆடம் ஜாம்பா. ரிஸர்வ் வீரர்: சீன் அபோட்., ஸ்டீவ் ஸ்மித்.

