முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகள்:வெற்றியாளர்களுக்கு பதக்கங்கள் வழங்கி கௌரவித்த ஆட்சியர்
முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் ஹாக்கி, வாலிபால், ஈட்டி எறிதல், ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தடகள மற்றும் குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
Published : October 5, 2026 at 3:03 PM IST
வேலூர்: முதல்வர் கோப்பை விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் பதக்கம் வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார்.
வேலூர் மாவட்டம், காட்பாடியில், தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும் இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களின் விளையாட்டுத் திறனை ஊக்குவிக்கும் வகையில் முதல்வர் கோப்பைக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக வேலூர் மாவட்டத்தில் காட்பாடியில் கடந்த மாதம் 9-ஆம் தேதி முதல் பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்றன.
இதில் ஹாக்கி, வாலிபால், ஈட்டி எறிதல், ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு தடகள மற்றும் குழு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. அதில், மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து மாணவர்கள், இளைஞர்கள் மற்றும் வீரர், வீராங்கனைகள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டு தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர்.
பல்வேறு பிரிவுகளில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் சிறப்பாக விளையாடி வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பாராட்டு விழா வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது. விழாவில் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், மாவட்ட அளவில் வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு பதக்கங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார்.
தொடர்ந்து பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ், விளையாட்டுத் துறையில் தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்டு, மாவட்டத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையில் வீரர்கள் தங்களது திறமைகளை மேலும் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அரசு வழங்கும் விளையாட்டு வாய்ப்புகளை மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தினார்.
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இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான மாணவ, மாணவிகள், பெற்றோர்கள், விளையாட்டு பயிற்சியாளர்கள், மற்றும் விளையாட்டுத் துறையினர் கலந்து கொண்டு வெற்றி பெற்ற வீரர், வீராங்கனைகளை வாழ்த்தினர். இந்த போட்டிகள் இளம் தலைமுறையினர் இடையே விளையாட்டின் மீதான ஆர்வத்தை அதிகரிக்கும் வகையிலும், திறமையான விளையாட்டு வீரர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையிலும் அமைந்ததாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.