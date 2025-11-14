Bihar Election Results 2025

சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணி அறிவிப்பு; கேப்டன் வருண் சக்ரவர்த்தி!

நடப்பு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் எலைட் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள தமிழ்நாடு அணி, முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தானை எதிர்த்து பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.

வருண் சக்ரவர்த்தி
வருண் சக்ரவர்த்தி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2025 at 11:54 AM IST

ஹைதராபாத்: சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக வருண் சக்ரவர்த்தி நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

இந்திய அணி தற்சமயம் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 தொடர்களில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டெஸ்ட் தொடர் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில், ஒருநாள் தொடர் நவம்பர் 30ஆம் தேதியும், டி20 தொடர் டிசம்பர் 09ஆம் தேதி முதலும் நடைபெறவுள்ளது. இத்தொடருக்காக இரு அணி வீரர்களும் தயாராகி வருகின்றன.

இதற்கிடையில் இந்திய அணி வீரர்கள் உள்ளூர் போட்டிகளில் விளையாடும் படி பிசிசிஐ தரப்பில் இருந்து அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. இதனையடுத்து எதிவரும் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் இந்திய டி20 அணி வீரர்கள் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக காயத்தில் இருந்து மீண்டு வரும் ஹர்திக் பாண்டியா இத்தொடரில் பங்கேற்று விளையாடவுள்ளார்.

இந்நிலையில், எதிவரும் சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் தமிழ்நாடு அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தொடருக்கான தமிழ்நாடு அணியின் கேப்டனாக நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளர் வருண் சக்ரவர்த்தி நியமிமிக்கப்பட்டுள்ளார். கடந்த ஆண்டு ஷாரூக் கான் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த நிலையில், தற்சமயம் வருண் சக்ரவர்த்திக்கும் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்திய அணியின் முன்னணி பந்துவீச்சாளராக இருக்கும் வருண் சக்ரவர்த்தி இதுவரை 29 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி அதில் 5 ஐந்து விக்கெட் ஹால் உள்பட 45 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர ஐபிஎல் தொடரில் 84 போட்டிகளில் விளையாடி 100 விக்கெட்டுகளையும், ஒட்டுமொத்தமாக 120 கிரிக்கெட்டில் 130 போட்டிகளில் விளையாடி 167 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றியுள்ளார்.

இதுதவிர கடந்த சீசனில் அணியின் துணைக்கேப்டனாக செயல்பட்டு வந்த சாய் சுதர்ஷன், இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் பிடித்துள்ளதன் காரணமாக அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக நாராயண் ஜெகதீசனுக்கு துணைக்கேப்டன் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேற்கொண்டு சாய் கிஷோர், டி நடராஜன், ஆண்ட்ரே சித்தார் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்களும் இந்த அணியில் இடம் பிடித்துள்ளனர்.

மேற்கொண்டு டிஎன்பிஎல் தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய எசக்கிமுத்து, ரித்திக் ஈஸ்வரன், அமித் சாத்விக் உள்ளிட்டோருக்கும் தமிழ்நாடு டி20 அணியில் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை டி20 தொடரில் இதுவரை மூன்று முறை கோப்பையை வென்றிருக்கும் தமிழ்நாடு அணி நான்காவது முறையாகவும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

தமிழ்நாடு டி20 அணி: வருண் சக்கரவர்த்தி (கேப்டன்), நாராயண் ஜெகதீசன், துஷார் ரஹேஜா, அமித் சாத்விக், ஷாருக் கான், ஆண்ட்ரே சித்தார்த், பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால், சிவம் சிங், சாய் கிஷோர், முகமது சித்தார்த், டி.நடராஜன், குர்ஜப்னீத் சிங், எசக்கிமுத்து, சோனு யாதவ், ஆர்.சிலம்பரசன், ரித்திக் ஈஸ்வரன்.

சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை 2025

இந்தியாவின் உள்நாட்டு டி20 கிரிக்கெட் தொடரான சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடர் எதிவரும் நவம்பர் 26ஆம் தேதி முதல் நாட்டின் பல்வேறு மைதானங்களில் நடைபெறவுள்ளன. மொத்தம் 32 அணிகள் இத்தொடரில் பங்கேற்கும் நிலையில், அவை 4 குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு, ஒவ்வொரு குழுவிலும் தலா 8 அணிகள் இடம் பிடித்துள்ளன. இதில் தமிழ்நாடு அணி எலைட் குரூப் டி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ளது. மேலும் தமிழ்நாடு அணி தங்களுடைய முதல் லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தானை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

