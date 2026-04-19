ETV Bharat / sports

கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் வரலாறு படைத்த வைஷாலி - சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு

ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரை வென்ற வைஷாலி, உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மகளிர் பிரிவில் சீன நாட்டை சேர்ந்த ஜூ வென்ஜூனை எதிர்கொள்கிறார்.

author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 19, 2026 at 11:21 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: ஃபிடே கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் பெற்று தமிழ்நாடு திரும்பிய வைஷாலிக்கு சென்னையில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

சைப்ரஸ் தீவில் உள்ள பாஃபோஸ் நகரில் கடந்த மார்ச் 28 ஆம் தேதி முதல் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடருக்கான தேர்ச்சி போட்டி ஃபிடே(FIDE) கேண்டிடேட்ஸ் செஸ் தொடர் நடைபெற்றது.

விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த தொடரில், மகளிர் பிரிவு போட்டியில் 13ஆவது சுற்றின் முடிவில் இந்திய கிராண்ட்மாஸ்டர் வைஷாலி மற்றும் கஜகஸ்தானின் பிபிசாரா அசாபயேவா ஆகியோர் தலா 7.5 புள்ளிகளை பெற்று முதலிரண்டு இடங்களை பிடித்திருந்தனர்.

தொடர்ந்து கேண்டிடேட்ஸ் தொடரின் கடைசி சுற்று ஆட்டத்தில் வைஷாலி, ரஷ்ய கிராண்ட்மாஸ்டர் கேத்தரினா லாக்னோவை எதிர்கொண்டார். இந்த ஆட்டத்தில் வெள்ளை நிறக் காய்களுடன் விளையாடிய வைஷாலி, சகேத்தரினா லாக்னோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன்மூலம் அவர் இந்த தொடரில் 8.5 புள்ளிகளை பெற்று முதலிடத்தை பிடித்தார்.

மேலும், வைஷாலி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று, உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றார். இதன் மூலம் கேண்டிடேட் செஸ் தொடரை வென்ற முதல் இந்திய வீராங்கனை என்ற சாதனையும் அவர் படைத்துள்ளார். இந்த தொடரில் வெற்றி பெற்றதன் மூலம் வைஷாலி, உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் மகளிர் பிரிவில் சீன நாட்டை சேர்ந்த ஜூ வென்ஜூன் எதிர்கொள்ள உள்ளனர்.

இந்த நிலையில், ஃபிடே கேண்டிடேட் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த வைஷாலி, நேற்று (ஏப்.18) நள்ளிரவு விமான மூலம் சென்னை வந்தடைந்தார். சென்னை விமான நிலையத்தில் அவருக்கு தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் சார்பில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய வைஷாலி, “ஃபிடே கேண்டிடேட் செஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றது மிகுந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை எதிர்பார்த்து ஆவலோடு காத்திருக்கிறேன். எனது வெற்றிக்கு என்னுடைய அணி முக்கிய காரணமாக இருந்தது.

பிரக்ஞானந்தன், பிரனேஷ் எல்லாம் எனக்கு உறுதுணையாக இருந்தனர். கடைசி போட்டி கஜகஸ்தான் வீராங்கனையை வீழ்த்தியது சவால் நிறைந்ததாக அமைந்தது. அந்த போட்டி தான் சாம்பியன்ஷிப்பை தீர்மானித்தது. உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ஐந்து முறை பட்டம் வென்ற சீன வீராங்கனையை எதிர்கொள்ளவுள்ளேன். அதற்காக இனி தீவிர பயிற்சி மேற்கொள்ளவுள்ளேன்” என தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ஃபிடே கேண்டிடேட் செஸ்
வைஷாலி
FIDE WOMENS CANDIDATES CHESS
VAISHALI
CHESS VAISHALI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.