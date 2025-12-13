அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை: சூர்யவன்ஷி அதிரடியில் யுஏஇ-யை ஊதித் தள்ளியது இந்தியா!
யுஏஇ யு19 அணிக்கு எதிரான ஆசிய கோப்பை போட்டியில் போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதமடித்து அசத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : December 13, 2025 at 9:41 AM IST
ஹைதராபாத்: ஐக்கிய அரபு அமீரக அணிக்கு எதிரான அண்டர்19 ஆசிய கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 234 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் சார்பில் அண்டர்19 வீரர்களுக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் நேற்று நடைபெற்ற முதல் லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா யு19 மற்றும் ஐக்கிய அரபு அமீரகம் யு19 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
A century in no time...just 𝗩𝗮𝗶𝗯𝗵𝗮𝘃 𝗦𝗼𝗼𝗿𝘆𝗮𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶 things! 💯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) December 12, 2025
Watch #INDvUAE at the #DPWorldMensU19AsiaCup2025 LIVE NOW, on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV!#SonySportsNetwork #SonyLIV pic.twitter.com/3N140FhcRV
இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய யு19 அணிக்கு கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே - வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வழக்கம் போல் அதிரடியில் மிரட்டிய நிலையில், மறுபக்கம் ஆயுஷ் மாத்ரே 4 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஆரோன் ஜோன்ஸ் 69 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி சதம் விளாசிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 9 பவுண்டரிகள், 14 சிக்ஸர்கள் என 171 ரன்களைக் குவித்த கையோடு விக்கெட்டை இழந்து இரட்டை சதம் அடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். ஆதன்பின் களமிறங்கிய வீரர்களில் வியான் மல்ஹோத்ரா 69 ரன்களையும், வேதந்த் திரிவேதி 38 ரன்களையும், அபிக்யான் குண்டு 32 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தனர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) December 12, 2025
A fantastic 1⃣7⃣1⃣ by Vaibhav Sooryavanshi and crucial middle order contributions propel India U19 to a mammoth 4⃣3⃣3⃣ 👌👌
Over to our bowlers 🙌
Scorecard ▶️ https://t.co/bLxjt3WDXc#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/9HtN6I2AtZ
இதன் மூலம் இந்திய அண்டர்19 அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 433 ரன்களைக் குவித்தது. ஐக்கிய அரபு அமீரக அண்டர்19 அணி தரப்பில் யக் சர்மா மற்றும் உதீஷ் சூரி ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர்.
பின்னர் இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி தொடக்கம் முதலே சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். அதன்படி அணியின் கேப்டன் யயின் ராய் 17 ரன்னிலும், டிசௌசா 4 ரன்னிலும், அயான் மிஸ்பா 3 ரன்னிலும், முகமது ராயன் 19 ரன்னிலும், அஹ்மத் ரன்கள் ஏதுமின்றியும், நூருல்லா அயோபி 3 ரன்னிலும் என ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர்.
மேற்கொண்டு அரைசதம் கடந்த பிரித்வி மாதவும் 50 ரன்களுடன் நடையைக் கட்டினார். பின்னர் இந்த போட்டியில் இறுதிவரை களத்தில் இருந்த உத்திஷ் சூரி 78 ரன்களையும், சலெ அமின் 20 ரன்களையும் சேர்த்தனர். இதனால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் ஐக்கிய அரபு அமீரக அணி 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 199 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் தீபேஷ் தேவேந்திரன் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
For his magnificent 1⃣7⃣1⃣ (95), Vaibhav Sooryavanshi is adjudged the Player of the Match. 🙌— BCCI (@BCCI) December 12, 2025
India U19 win the contest against UAE U19 by a massive 234-run margin 👏
Scorecard ▶️ https://t.co/bLxjt3WDXc#MensU19AsiaCup2025 pic.twitter.com/FnHe2SaVSw
இதையும் படிங்க:
இதன் மூலம் இந்திய அண்டர்19 அணி 234 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஐக்கிய அரபு அண்டர்19 அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரையும் வெற்றியுடன் தொடங்கியுள்ளது. இந்த போட்டியில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.