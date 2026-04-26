12 சிக்ஸர்கள்... 37 பந்துகள்... 103 ரன்கள்: ஐபிஎல் அரங்கில் தொடரும் சூர்யவன்ஷியின் சாதனை வேட்டை
டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக (பந்துகள் அடிப்படையில்) 1000 ரன்களை பூர்த்தி செய்த வீரர் என்ற மிட்செல் ஓவனின் சாதனையை முறியடித்து வைபவ் சூர்யவன்ஷி புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Published : April 26, 2026 at 1:47 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீரர் என்ற முரளி விஜய்-யின் சாதனையை வைபவ் சூர்ய்வன்ஷி முறியடித்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற 36ஆவது லீக் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் அணி, 20 ஓவர்களில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 228 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி 37 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள், 12 சிக்ஸர்கள் என 103 ரன்களை குவித்தார்.
ஆட்ட நாயகன் இஷான்
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் இஷான் கிஷன் 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 74 ரன்களையும், அபிஷேக் சர்மா 11 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 57 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 18.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.
Raw and Rebellious 💗— IndianPremierLeague (@IPL) April 26, 2026
🎥 Watch every four and six from Vaibhav Sooryavanshi's jaw-dropping 2️⃣nd #TATAIPL century 🍿#KhelBindaas | #RRvSRH | @rajasthanroyals pic.twitter.com/q4HbJVM3mu
இந்த வெற்றியின் மூலம் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 10 புள்ளிகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 3ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி நடப்பு சீசனில் 3ஆவது தோல்வியைத் தழுவி 8 புள்ளிகளுடன் பட்டியலில் 4ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது. இந்த போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இஷான் கிஷன் ஆட்ட நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
உலக சாதனை
இந்நிலையில் இப்போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சதம் விளாசிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது பெயரில் மேலும் சில சாதனைகளை சேர்த்துள்ளார். அந்த வகையில், டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேகமாக (பந்துகள் அடிப்படையில்) 1000 ரன்களை பூர்த்தி செய்த வீரர் என்ற மிட்செல் ஓவனின் சாதனையை முறியடித்து புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய ஆல் ரவுண்டர் மிட்செல் ஓவன் 533 பந்துகளில் 1000 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்தது. தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 473 பந்துகளில் 1000 ரன்களை கடந்து புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். இந்தப் பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்தில் முன்னாள் ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் ஆண்ட்ரூ சைமண்ட்ஸ் உள்ளார், அவர் 558 பந்துகளில் 1000 டி20 ரன்களை நிறைவு செய்தார்.
Most 6s in an IPL match (Indians)— 𝑺𝒉𝒆𝒃𝒂𝒔 (@Shebas_10dulkar) April 25, 2026
12 - 𝗩𝗮𝗶𝗯𝗵𝗮𝘃 𝗦𝗼𝗼𝗿𝘆𝗮𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶 v SRH*
11 - Murali Vijay v RR
11 - Vaibhav Sooryavanshi v GT
10 - Sanju Samson v RCB
10 - Shreyas Iyer v KKR
10 - Shubman Gill v MI
10 - Abhishek Sharma v DC
10 - Abhishek Sharma v PBKS pic.twitter.com/XmSeEXPv8t
அதிவேக சதம்
இதுதவிர, இந்த போட்டியில் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்திருந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேக சதமடித்த மூன்றாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில் கிறிஸ் கெயில் 30 பந்துகளில் சதம் விளாசி முதலிடத்திலும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 35 பந்துகளில் சதம் விளாசி இரண்டாம் இடத்திலும் உள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
முரளி விஜய் சாதனை முறியடிப்பு
மேற்கொண்டு சூர்யவன்ஷியின் இந்த இன்னிங்ஸில் 12 சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டிருந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த இந்திய வீரர் என்ற முரளி விஜய்-யின் சாதனையையும் சூர்ய்வன்ஷி முறியடித்துள்ளார். கடந்த 2010ஆம் ஆண்டு முரளி விஜய் 11 சிக்ஸர்களை எடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்சமயம் சூர்யவன்ஷி 12 சிக்ஸர்களை விளாசி மிரட்டினார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.