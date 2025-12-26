இந்திய அணியின் எதிர்காலம் வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு கிடைத்த மிகப்பெரும் மகுடம்
Published : December 26, 2025 at 2:00 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய அரசால் இளம் திறமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதான பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால புரஸ்கர் விருதை சூர்வன்ஷிக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி கவுரவித்தார்.
இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்கால நட்சத்திரமாக கருதப்படுபவர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி. பீகார் மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இவர், கடந்தாண்டு ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் அறிமுகமாக தனது அதிரடியான பேட்டிங்கின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்தார். அதனைத் தொடர்ந்து ஐபிஎல் தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடும் வாய்ப்பை பெற்ற அவர், 38 பந்துகளில் சதமடித்து அசத்தியதன் மூலம் ஒட்டு மொத்த ரசிகர்களின் பார்வையையும் தன் பக்கம் திரும்பினார்.
பிறகென்ன, தான் விளையாடிய ஓவ்வொரு போட்டியிலும் சரவெடியாய் வெடிக்கும் சூர்யவன்ஷி, அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகள், சிக்ஸர்கள் மட்டுமின்றி சதங்களையும் சகட்டு மேனிக்கு குவிக்கத் தொடங்கினார். குறிப்பாக இந்திய அண்டர்19 அணியில் இடம் பிடித்த சூர்யவன்ஷி, இங்கிலாந்து தொடர், ஆஸ்திரேலிய தொடர், ஆசிய கோப்பை என விளையாடிய அனைத்து தொடர்களிலும் சதம் விளாசி சாதனை படைத்தார்.
மேலும் நடப்பாண்டு சையத் முஷ்டாக் அலி கோப்பை தொடரிலும் சதம் விளாசிய சூர்யவன்ஷி, சமீபத்தில் நடைபெற்ற அருணாச்சல பிரதேச அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் ஆட்டத்திலும் 36 பந்துகளில் சதம் விளாசி தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார். இதன் காரணமாக கூடிய விரைவில் சூர்வன்ஷிக்கு இந்திய அணிலும் வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் என்ற குரல்களும் எழத்தொடங்கியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், இளம் வயதில் பல்வேறு சாதனைகளைக் குவித்து வரும் வைபவ் சூர்யவன்ஷியை மத்திய அரசு கவுரவித்துள்ளது. அதன்படி, இன்றைய தினம் இந்திய அரசால் இளம் திறமையாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மிக உயரிய விருதான பிரதான் மந்திரி ராஷ்ட்ரிய பால் புரஸ்கர் விருதை சூர்வன்ஷிக்கு குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி கவுரவித்தார். இந்த விருதை வென்ற முதல் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற பெருமையையும் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார்.
இந்த விருது நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்பதற்காக, இன்று நடைபெறும் மணிப்பூர் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை லீக் போட்டியிலும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி பங்கேற்கவில்லை. மேலும் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் அண்டர்19 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருப்பதால், எஞ்சிய விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டிகளிலும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாட மாட்டார் என்ற தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.