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துலீப் கோப்பை 2026 | சதம் தவறினாலும் 57 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி!

துலீப் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த வயதில் (15 வயது) அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி
வைபவ் சூர்யவன்ஷி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2026 at 12:40 PM IST

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பெங்களூரு: துலீப் கோப்பை அரையிறுதி ஆட்டத்தில், மத்திய மண்டல அணிக்கு எதிராக விளையாடிய கிழக்கு மண்டல அணியின் துணைக்கேப்டனும், இளம் நட்சத்திர வீரருமான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, 92 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார்.

இந்திய உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டின் புகழ்பெற்ற தொடரான துலீப் கோப்பை (2026–27) போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இத்தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்று போட்டிகள் பெங்களூருவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் மத்திய மண்டலத்தை எதிர்த்து, கிழக்கு மண்டல அணி பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகிறது. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற கிழக்கு மண்டல அணி முதலில் பந்துவீசுவதாக அறிவித்தது.

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த மத்திய மண்டல அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 266 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. அந்த அணியில் அதிகபட்சமாக ரிங்கு சிங் 60 ரன்களையும், ஆர்யன் ஜூயல் 46 ரன்களையும் சேர்த்தனர். கிழக்கு மண்டல அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய முகேஷ் குமார் மற்றும் அபிஜித் சர்க்கார் ஆகியோர் தலா 3 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினர்.

இதையடுத்துத் தனது முதல் இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய கிழக்கு மண்டல அணிக்கு, வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் அபிமன்யூ ஈஸ்வரன் ஒருபுறம் நிதானமாக விளையாட, மறுமுனையில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, பவுண்டரிகளையும் சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு அசத்தினார். இதன் மூலம் அவர் 42 பந்துகளிலேயே அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.

அவருக்கு இணையாக அபிமன்யூ ஈஸ்வரனும் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்த நிலையில், இந்த இணையின் பார்ட்னர்ஷிப் 160 ரன்களைக் கடந்தது. அதன்பின்பும் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி, 81 பந்துகளில் 7 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் உட்பட 92 ரன்கள் எடுத்திருந்தபோது துரதிர்ஷ்டவசமாக விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் வெறும் 8 ரன்களில், தனது முதலாவது முதல்தர சதத்தை அடிக்கும் வரலாற்று வாய்ப்பை அவர் தவறவிட்டார்.

இருந்தபோதிலும், அவர் துலீப் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் 57 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்து அசத்தியுள்ளார். இந்த இன்னிங்ஸில் 42 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை எட்டிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துலீப் கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த வயதில் (15 வயது) அரைசதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையைத் தன்வசப்படுத்தினார். இதற்கு முன்னதாக, கடந்த 1969ஆம் ஆண்டு லக்ஷ்மண் சிங் என்ற வீரர் தனது 16 வயதில் அரைசதம் கடந்ததே இதுநாள் வரை சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஏற்கனவே, ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடி ஆரஞ்சு தொப்பியை வென்றதுடன், அதிவேக சதம், அதிக சிக்ஸர்கள் என பல சாதனைகளை வைபவ் படைத்துள்ளார். மேலும், கடந்த ஜூலை மாதம் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரில் இந்திய அணியில் அறிமுகமாகி, மிகக் குறைந்த வயதில் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் விளையாடிய இந்திய வீரர் என்ற பெருமையையும் பெற்றார்.

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தற்போது துலீப் கோப்பை தொடரில் கிழக்கு மண்டல அணியின் இடைக்கால கேப்டனாகவும் பொறுப்பேற்றுள்ள வைபவ், பேட்டிங் மட்டுமின்றி பந்துவீச்சிலும் அசத்தி வருகிறார். இந்தப் போட்டியில் அவருடைய சதம் கைநழுவினாலும், இந்த 15 வயது இளம் வீரரின் அதிரடியான மற்றும் அச்சமற்ற ஆட்டம் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. இதனால் அவர் வருங்காலத்தில் இந்திய அணியின் மிக முக்கிய வீரராக உருவெடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பும் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI
VAIBHAV SURYAVANSHI 92 RUNS
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வைபவ் சூர்யவன்ஷி
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