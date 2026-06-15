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மைதானத்திலேயே தள்ளுமுள்ளில் ஈடுபட்ட சூர்யவன்ஷி - இலங்கை அணி வீரர்கள்; வைரலாகும் காணொளி

இந்திய ஏ அணிக்கு எதிரான முத்தரப்பு ஒருநாள் போட்டியில் இலங்கை ஏ அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி (கோப்புப்படம்)
வைபவ் சூர்யவன்ஷி (கோப்புப்படம்) (IANS)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 15, 2026 at 9:12 PM IST

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ஹைதராபாத்: இலங்கை - இந்தியா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டியின்போது இந்திய இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் இலங்கை வீரர்கள் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இலங்கை ஏ - இந்தியா ஏ அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் போட்டி இன்று தம்புளையில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்தியா ஏ அணி 49.2 ஓவர்களில் 265 ரன்களுக்கு ஆல்-அவுட் ஆனது. இந்திய அணி தரப்பில் சூர்யான்ஷ் ஷெட்ஜ் 72 ரன்களும், விப்ராஜ் நிகம் 51 ரன்களும் எடுத்தனர். இலங்கை தரப்பில் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த், முகமது ஷிராஸ் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

அடுத்து களமிறங்கிய இலங்கை அணிக்கு, போட்டி தொடங்கும் முன்பே அதிர்ஷ்டவசமாக 10 ரன்கள் வழங்கப்பட்டன. இந்திய வீரர்கள் பிட்ச்சின் நடுப்பகுதியில் ஓடியதால் நடுவர்கள் இந்தியாவுக்கு 10 ரன்கள் அபராதம் விதித்தனர். இதனால் இலங்கை அணி 10/0 என்ற ஸ்கோருடன் தனது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கியது. ஆனாலும் இந்த போட்டியில் இலங்கை அணி சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது.

ஒரு கட்டத்தில் இலங்கை அணிக்கு கடைசி ஓவரில் வெற்றி பெற 5 ரன்கள் மட்டுமே தேவைப்பட்டது. அர்ஷத் கான் வீசிய அந்த ஓவரில், கடைசி பந்தில் ரன்-அவுட் நடந்ததால் இலங்கை அணி 50 ஓவர்களில் 265 ரன்களுக்கு 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து போட்டியை சமனில் முடித்தது. இலங்கை அணி தரப்பில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சதீரா சமரவிக்ரமா 93 ரன்களைக் குவித்தார்.

இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு சூப்பர் ஓவருக்கு சென்றது. சூப்பர் ஓவரில் முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணி 18 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்தது. அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியால் 9 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இதன் மூலம் இலங்கை ஏ அணி சூப்பர் ஓவர் முறையில் இந்திய ஏ அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியையும் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த போட்டிக்கு பிறகு இந்திய அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இலங்கை அணி வீரர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அதன்படி, சூப்பர் ஓவர் தோல்விக்குப் பிறகு வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஏமாற்றத்துடன் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். அப்போது, இலங்கை அணி வீரர்களும் ஆக்ரோஷமான வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் கோபமடைந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் சூரியன்ஷ் ஷெட்ஜ் ஆகிய இருவருக்கும், இலங்கை வீரர்களுக்கும் இடையே மைதானத்திலேயே தள்ளுமுள்ளு மற்றும் கடுமையான வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. பின்னர் இலங்கை அணியின் சீனியர் வீரர்களான நிரோஷன் டிக்வெல்லா, கேப்டன் சஹான் ஆகியோர் தலையிட்டு இரு அணி வீரர்களையும் சமாதானப்படுத்தி அனுப்பி வைத்தனர்.

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இதையடுத்து வீரர்கள் மோதல் குறித்த காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன. அதேசமயம் இந்த மோதல் சம்பவம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் தீவிரமான விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன. இதில் ஒரு தரப்பினர், வைபவ் சூர்யவன்ஷிக்கு ஆதரவாகவும், மற்றோரு தரப்பினர் இலங்கை வீரர்களுக்கு ஆதரவாகவும் தங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

TAGGED:

VAIBHAV SURYAVANSHI
கிரிக்கெட்
INDIA A VS SRI LANKA A
SRI LANKA A VS INDIA A
INDIA A VS SRI LANKA A TRI SERIES

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