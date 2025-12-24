ETV Bharat / sports

விஜய் ஹசாரே கோப்பை 2025-26: 16 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள்..வரலாறு படைத்த 'பாஸ் பேபி' வைபவ் சூர்யவன்ஷி

அருணாசலப் பிரதேச அணிக்கு எதிரான போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் சதம் அடித்ததன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

'பாஸ் பேபி' வைபவ் சூர்யவன்ஷி
'பாஸ் பேபி' வைபவ் சூர்யவன்ஷி (Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 24, 2025 at 11:46 AM IST

ஹைதராபாத்: உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை இந்திய அணியில் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் ஒருநாள் தொடர் என்ற பெருமை விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடருக்கு உள்ளது. இந்த நடப்பு சீசன் விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இன்று நாட்டின் பல்வேறு நகரங்களில் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இன்று நடைபெற்ற பிளேட் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் அருணாச்சலப் பிரதேசம் மற்றும் பீகார் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன.

ராஞ்சியில் நடைபெற்று வரும் இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற பீகார் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய பீகார் அணிக்கு மங்கல் மஹ்ரூர் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷின் வழக்கம் போல் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், வெறும் 36 பந்துகளில் சதத்தைப் பதிவு செய்து மிரட்டினார்.

இதன் மூலம் இருவரும் இணைந்து முதல் விக்கெட்டிற்கு 158 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், மஹ்ரூர் 33 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி இரட்டை சதம் விளாசுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 84 பந்துகளில் 16 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 190 ரன்களைக் குவித்த கையோடு ஆட்டமிழந்து, 10 ரன்களில் இரட்டை சதத்தை தவறவிட்டார்.

இருப்பினும் இந்த போட்டியின் மூலம் அவர் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில் உலக லிஸ்ட் ஏ கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் சதமடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். முன்னதாக கடந்த 1986ஆம் ஆண்டு பாகிஸ்தானின் உள்ளூர் லிஸ்ட் ஏ போட்டி ஒன்றில் ரயில்வேஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பைசலாபாத் அணி வீரர் ஜஹூர் இலாஹி தனது 15 வயது, 209 நாள்களில் சதமடித்ததே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்தது.

இந்த நிலையில் தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது 14 வயது, 272 நாள்களில் சதம் விளாசி, 40 ஆண்டுகால சாதனையை முறியடித்துள்ளதுடன், புதிய வரலாறையும் படைத்துள்ளார். இதுதவிர்த்து, இந்த போட்டியில் சூர்யவன்ஷி 36 பந்துகளில் சதமடித்ததன் மூலம் விஜய் ஹசாரே கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக சதமடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனையையும் படைத்துள்ளார்.

இந்த பட்டியலில் பஞ்சாப் அணியைச் சேர்ந்த அன்மோல்ப்ரீத் சிங் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளார். கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அருணாசலப் பிரதேச அணிக்கு எதிராக 35 பந்துகளில் சதம் விளாசியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

