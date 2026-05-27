கிறிஸ் கெயில், ரிஷப் பந்த் சாதனைகளை தகர்த்து வைபவ் சூர்யவன்ஷி வரலாற்று சாதனை
ஐபிஎல் நாக் அவுட் சுற்று வரலாற்றில் மிக இளம் வயதில் அதிகபட்சம ரன்களை (96 ரன்கள்) குவித்த பேட்டர் என்ற சாதனையையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
Published : May 27, 2026 at 10:28 PM IST
ஹைதராபாத்: ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் கிறிஸ் கெயிலின் 14 ஆண்டுகால வரலாற்று சிக்ஸர் சாதனை மற்றும் ரிஷப் பந்த், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் சாதனைகளை தகர்த்துள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசன் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், இன்று நடைபெற்று வரும் எலிமினேட்டர் சுற்று ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. சண்டிகரில் நடைபெற்று வரும் இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் ஜெய்ஸ்வால் ஒருபக்கம் நிதானமாக விளையாட, மறுமுனையில் வழக்கம் போல் தனது அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சூர்யவன்ஷி 16 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி சிக்ஸர் மழை பொழிந்த சூர்யவன்ஷி அதிவேக சதத்தை பதிவு செய்வார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 28 பந்துகளில் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 12 சிக்ஸர்கள் என மொத்தமாக 97 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேக சதமடிக்கும் வாய்ப்பையும் அவர் தவறவிட்டார்.
கெயில் சாதனை முறியடிப்பு
இருப்பினும் இந்த போட்டியின் மூலம் சூர்யவன்ஷி சில சிறப்பு சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார். அந்தவகையில், ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக சிக்ஸர்களை அடித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு கிறிஸ் கெயில் 59 சிக்ஸர்களை அடித்ததே சாதனையாக இருந்தது.
இந்நிலையில் தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்றைய ஆட்டத்தில் 12 சிக்ஸர்களை விளாசியதன் மூலம் மொத்தமாக 65 சிக்ஸர்களுடன் முதலிடத்திற்கு முன்னேறி வரலாறு படைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஆண்ட்ரே ரஸல் 52 சிக்ஸர்களை விளாசி மூன்றாவது இடத்தில் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ரிஷப் பந்த் சாதனை முறியடிப்பு
இதுதவிர இன்றைய ஆட்டத்தில் சூர்யவன்ஷி 97 ரன்களை குவித்ததன் மூலம், நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் 600 ரன்களையும் கடந்தார். இதன் மூலம் ஒரு ஐபிஎல் சீசனில் மிக இளம் வயதில் 600 ரன்களைக் கடந்த முதல் வீரர் என்ற ரிஷப் பந்தின் 8 ஆண்டுகால சாதனையையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி முறியடித்து அசத்தியுள்ளார்.
முன்னதாக ரிஷப் பந்த கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டு தனது 20 வயதில் டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணிக்காக 600+ ரன்கள் குவித்தே, இதுநாள் வரையிலும் ஒரு ஐபிஎல் இளம் வீரர் அடித்த அதிகபட்ச ரன்களாக இருந்தது. இந்நிலையில் அந்த சாதனையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி இன்றைய ஆட்டத்தின் மூலம் முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்
அதிக ரன்கள்
🤯 Best strike rate in an IPL season: 243— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 27, 2026
6️⃣ Most sixes in an IPL season: 65
💗 Most runs by an uncapped player: 680
🫡 Fastest fifty in IPL Playoffs: 16 balls
All of this. At 15-years-old. Take a bow, Vaibhav Sooryavanshi 🔥 pic.twitter.com/nRL8BzRjOZ
இன்றைய ஆட்டத்தின் மூலம் சூர்யவன்ஷி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக 680 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம் ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் அதிக ரன்களை குவித்த அன்கேப்ட் வீரர் என்ற யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வாலின் சாதனையையும் வைஷப் சூர்யவன்ஷி முறியடித்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.
முன்னதாக கடந்த 2023ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 625 ரன்களை குவித்ததே, இதுவரை சாதனையாக இருந்தது. ஆனால் தற்சமயம் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 680 ரன்களை குவித்து இந்த பட்டியலிலும் முதலிடத்தைப் பிடித்து புதிய வரலாறை படைத்துள்ளார்.