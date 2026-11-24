சூர்யவன்ஷி ’ருத்ரதாண்டவம்’ - 52 பந்துகளில் இரட்டை சதம் அடித்து இமாலய சாதனை
முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேக சதம், 150 ரன்கள், இரட்டை சதம் அடித்து சூர்யவன்ஷி பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார்.
Published : November 24, 2026 at 5:35 PM IST
தோஹா: இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் சூர்யவன்ஷி அதிவேக இரட்டை சதம் அடித்த நிலையில், இந்தியா எளிதாக வெற்றி பெற்றது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ACC) நடத்தும் 'எமர்ஜிங் ஆசிய கோப்பை 2026' கிரிக்கெட் தொடரானது கத்தார் தலைநகர் தோஹாவில் கடந்த 19ஆம் தொடங்கி வரும் 29ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இந்த தொடரில் இன்று நடைபெற்ற போட்டியில் ஐக்கிய அரபு எமிரெட்ஸ் ஏ அணி மற்றும் இந்தியா ஏ அணிகள் மோதின. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஐக்கிய அரபு எமிரெட்ஸ் அணி 50 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 249 ரன்கள் எடுத்தது.
தொடர்ந்து விளையாடிய இந்திய ஏ அணியின் சூர்யவன்ஷி ருத்ரதாண்டவம் ஆடினார். ஐக்கிய அரபு எமிரெட்ஸ் அணி பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்த சூர்யவன்ஷி 53 பந்துகளில் 204 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் 28 சிக்சர்களும், 7 பவுண்டரிகளும் அடங்கும். இந்த போட்டியில் இந்திய அணி எளிதாக 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. இந்த போட்டியில் அசுரத்தனமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சூர்யவன்ஷி, உலகளவில் பல்வேறு சாதனைகளை முறியடித்தார்.
முதல் தர போட்டிகளில் (List A) அதிவேக இரட்டை சதம் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையை சூர்யவன்ஷி படைத்தார். இவர் 52 பந்துகளில் 200 ரன்களை எடுத்துள்ளார். மேலும் முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் ஒரு போட்டியில் அதிக சிக்சர் அடித்த வீரர் (28 சிக்சர்கள்) என்ற சாதனையை சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
மேலும் முதல் தர கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அதிவேகமாக 150 ரன்களை கடந்த வீரர் என்ற சாதனையையும் சூர்யவன்ஷி தன்வசப்படுத்தியுள்ளார். இவர் 40 பந்துகளில் 150 ரன்களை கடந்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி சூர்யவன்ஷி 28 பந்துகளில் சதம் கடந்து முதல் தர போட்டிகளில் அதிவேக சதம் கடந்த வீரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்துள்ளார்.