ஒரே சீசனில் 50+ சிக்ஸர்கள்: முதல் இந்திய வீரராக வைபவ் சூர்யவன்ஷி சாதனை
உலகின் எந்தவொரு டி20 லீக்கிலும் 500+ ரன்களை எட்டிய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
Published : May 20, 2026 at 5:07 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் 50க்கும் மேற்பட்ட சிக்ஸர்களை விளாசிய முதல் இந்திய வீரர் மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனைகளை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐபிஎல் லீக் போட்டி நேற்று ஜெய்ப்பூரில் நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த லக்னோ அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 220 ரன்களை சேர்த்தது. இதில் அதிகபட்சமாக மிட்செல் மார்ஷ் 96 ரன்களையும், ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 60 ரன்களையும் சேர்த்தனர். ராஜஸ்தான் தரப்பில் யாஷ் ராஜ் 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
பின்னர் கடின இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 43 ரன்களிலும், அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்த யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 93 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இருப்பினும் போட்டியின் இறுதிவரை களத்தில் இருந்து துருவ் ஜூரெல் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்ததுடன், 53 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
𝗦𝘁𝗼𝗿𝗺 𝗼𝗳 𝗦𝗶𝘅𝗲𝘀 🚀
Vaibhav Sooryavanshi lit up #RR's chase with a thunderous 93(38) 🎇
இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 19.1 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன் பிளேஆஃப் வாய்ப்பையும் தக்கவைத்தது. இதில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றதுடன், இந்த போட்டியின் மூலம் சில சாதனைகளையும் படைத்துள்ளார்.
அந்தவகையில் இந்த போட்டியில் வைவப் சூர்யவன்ஷி 10 சிக்ஸர்களை விளாசி இருந்தார். இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் ஒட்டுமொத்தமாக 53 சிக்ஸர்களை விளாசி மிரட்டியுள்ளார். அதன்படி, ஐபிஎல் தொடர் வரலாற்றில் ஒரு சீசனில் 50க்கும் மேற்பட்ட சிக்ஸர்களை விளாசிய முதல் இந்திய வீரர் மற்றும் ஒட்டுமொத்தமாக இரண்டாவது வீரர் என்ற சாதனைகளை வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.
இந்த பட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஜாம்பவான் கிறிஸ் கெயில் கடந்த 2012ஆம் ஆண்டு சீசனில் 59 சிக்ஸர்களை விளாசியதே இதுநாள் வரையிலும் சாதனையாக இருந்து வருகிறது. அவருக்கு அடுத்த இடத்தில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 53 சிக்ஸர்களுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், வெஸ்ட் இண்டீஸின் ஆண்ட்ரே ரஸல் 52 சிக்ஸர்களுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
இதுதவிர்ந்து இப்போட்டியில் சூர்யவன்ஷி 93 ரன்களை சேர்த்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்து சதமடிக்கும் வாய்ப்பை தவறவிட்டார். இதன் மூலம் நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 13 போட்டிகளில் விளையாடி 579 ரன்களைக் குவித்துள்ளார். இதன் மூலம், உலகின் எந்தவொரு டி20 லீக்கிலும் 500+ ரன்களை எட்டிய இளம் கிரிக்கெட் வீரர் என்ற உலக சாதனையையும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.