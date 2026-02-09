ரஞ்சி கோப்பை 2026: அரையிறுதிக்கு முன்னேறி ஜம்மு காஷ்மீர், உத்தரகாண்ட் அணிகள் சாதனை
பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி நடைபெறும் அரையிறுதி போட்டியில் உத்தரகாண்ட்- கர்நாடகா, ஜம்மு காஷ்மீர் - பெங்கால் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது.
Published : February 9, 2026 at 5:44 PM IST
ஹைதராபாத்: ரஞ்சி கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் உத்தரகாண்ட் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் அணிகள் முதன்முறையாக அரையிறுதிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளன.
இந்தியாவின் பாரம்பரிய மிக்க உள்ளூர் கிரிக்கெட் தொடர் ரஞ்சி கோப்பை. இந்த தொடரின் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான சீசன் இறுதிக் கட்டை எட்டியுள்ளது. இதில் காலிறுதிச் சுற்றுக்கு மும்பை, கர்நாடகா, பெங்கால், ஆந்திரா, மத்திய பிரதேசம், ஜம்மு காஷ்மீர், ஜார்கண்ட் மற்றும் உத்தரகாண்ட் அணிகள் முன்னேறியுள்ளன.
உத்தரகாண்ட் சாதனை
இதில் முதல் காலிறுதி ஆட்டத்தில் ஜார்க்கண்ட் மற்றும் உத்தரகாண்ட் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஜாம்ஷெட்பூரில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜார்கண்ட் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 235 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதில் அதிகபட்சமாக ஆதித்யா சிங் 83 ரன்களை சேர்த்தார்.
பின்னர் முதல் இன்னிங்ஸை தொடங்கிய உத்தரகாண்ட் அணியில் ஜெகதீஷா சுஜித் 70 ரன்களையும் கேப்டன், குணால் சந்தேலா 68 ரன்களையும், அவ்நீஷ் சுதா 64 ரன்களையும் சேர்க்க அந்த அணி 371 ரன்களை குவித்து ஆல் அவுட்டானது. இருப்பினும் உத்தரகாண்ட் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 136 ரன்கள் முன்னிலையும் பெற்றது.
A match-winning fifer ✋— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 9, 2026
Watch Mayank Mishra's impactful spell of 5/22 that helped Uttarakhand seal a spot in the #RanjiTrophy semi final!#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/MNflBMqoe3
அதன் பின் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஜார்க்கண்ட் அணியில் விராட் சிங் 55 ரன்களை சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் அந்த அணி 130 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் உத்தரகாண்ட் அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜார்க்கண்ட் அணியை வீழ்த்தி முதல் முறையாக ரஞ்சி கோப்பை அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது.
ஜம்மு காஷ்மீர் அசத்தல்
இரண்டாவது காலிறுதி ஆட்டத்தில் மத்திய பிரதேசம் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தூரில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஜம்மு காஷ்மீர் அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 194 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டான நிலையில், மத்தியப் பிரதேச அணியும் முதல் இன்னிங்ஸில் 152 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.
Sumptuous Seven 🔥— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) February 8, 2026
Watch 📽️
Rampant Auqib Nabi's skillful spell of 7/40 against Madhya Pradesh that helped his team take a crucial first-innings lead 👌
Updates ▶️ https://t.co/jKbUTUi1lO#RanjiTrophy| @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/NSSuLMnYnb
இதன் மூலம் 42 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடங்கிய ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 248 ரன்களை எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் மத்தியப் பிரதேச அணிக்கு 290 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. சவாலான இலக்கை நோக்கி விளையாடிய மத்தியப் பிரதேச அணி வீரர்கள் மீண்டும் சீரான இடைவேளையில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
இதன் காரணமாக அந்த அணி 234 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இதன் மூலம் ஜம்மு காஷ்மீர் அணி 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மத்திய பிரதேச அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ரஞ்சி கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் முதல் முறையாக அரையிறுதிக்கும் முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
இதையும் படிங்க
அரையிறுதி ஆட்டங்கள்
இதனையடுத்து பிப்ரவரி 15 ஆம் தேதி நடைபெறும் ரஞ்சி கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் உத்தரகாண்ட் அணியை எதிர்த்து கர்நாடகா அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. அதேசமயம் இரண்டாவது அரையிறுதியில் ஜம்மு காஷ்மீர் மற்றும் பெங்கால் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.