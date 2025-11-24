ETV Bharat / sports

ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்த உஸ்மான் தாரிக்; இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தான்!

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் சார்பில் ஹாட்ரிக் விக்கெட் எடுத்த நான்காவது வீரர் என்ற பெருமையை உஸ்மான் தாரிக் பெற்றுள்ளார்.

ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உஸ்மான் தாரிக்
ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய உஸ்மான் தாரிக் (AFP)
Published : November 24, 2025 at 5:25 PM IST

ஹைதராபாத்: முத்தரப்பு டி20 தொடரில் ஜிம்பாப்வேவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று, இறுதிப்போட்டிக்கும் முன்னேறியுள்ளது.

பாகிஸ்தானில் நடைபெற்று வரும் முத்தரப்பு டி20 கிரிக்கெட் தொடரில் நேற்று பாகிஸ்தான் - ஜிம்பாப்வே அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ராவல்பிண்டியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இலங்கை அணிக்கு சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் மற்றும் சைம் அயுப் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் சைம் அயுப் 13 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஃபர்ஹான் - பாபர் ஆசாம் இருவரும் பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டு அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன் முதல் விக்கெட்டிற்கு 103 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். தொடர்ந்து 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 63 ரன்களில் ஃபர்ஹானும், 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் அடித்து 74 ரன்களில் பாபர் ஆசாமும் விக்கெட்டை இழந்தனர்.

பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்களில் ஃபகர் ஜமான் 27 ரன்களை சேர்த்த நிலையில், பாகிஸ்தான் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்து 195 ரன்களைக் குவித்தது. ஜிம்பாப்வே தரப்பில் கேப்டன் சிக்கந்தர் ரஸா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார். பின்னர் 196 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய ஜிம்பாப்வே அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது.

அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் பிரையன் பென்னட் 9 ரன்னிலும், மருமணி 4 ரன்னிலும், பிராண்டன் டெய்லர் 8 ரன்னிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் இணைந்த சிக்கந்தர் ரஸா - ரியான் பார்ல் இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் ரஸா 23 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆட்டமிழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த ரியான் பார்ல் அரைசதம் கடந்ததுடன் 67 ரன்களை சேர்த்தார்.

ஆனால் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறியதன் காரணமாக ஜிம்பாப்வே அணி 19 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 126 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய உஸ்மான் தாரிக் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 69 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஜிம்பாப்வேவை வீழ்த்தியதுடன், முத்தரப்பு டி20 தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கும் முன்னேறியது.

உஸ்மான் தாரிக் ஹாட்ரிக்

இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய உஸ்மான் தாரிக் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். 10ஆவது ஓவரை வீசிய உஸ்மான் தாரிக், டோனி முனியங்கா, தஷிங்கா முசேகிவா, வெலிங்டன் மஸகட்சா ஆகியோரின் விக்கெட்டுகளை அடுத்தடுத்த பந்துகளில் வீழ்த்தி ஹாட்ரிக் சாதனை படைத்தார்.

இந்த போட்டியில் உஸ்மான் தாரிக் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியதன் மூலம், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் தரப்பில் ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நான்காவது வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன்பு ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், முகமது ஹஸ்னைன் மற்றும் முகமது நவாஸ் ஆகியோர் மட்டுமே சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் பாகிஸ்தான் அணிக்காக ஹாட்ரிக் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

