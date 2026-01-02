சர்வதேச கிரிக்கெட்டிற்கு 'குட் பை' சொன்ன உஸ்மான் கவாஜா
பாகிஸ்தானின் இஸ்லாமாபாத்தில் பிறந்த உஸ்மான் கவாஜா ஆஸ்திரேலியாவுக்காக விளையாடிய முதல் இஸ்லாமிய வீரர் என்ற பெருமைக்கு சொந்தக்காரர் ஆவார்.
Published : January 2, 2026 at 9:58 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீரர் உஸ்மான் கவாஜா, ஆஷஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியுடன் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டெஸ்ட் போட்டி மெல்போர்னில் நடைபெற்றது. இந்தப் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியதுடன், நடப்பு ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரிலும் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது. இது தவிர்த்து 15 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தங்களுடைய முதல் வெற்றியையும் பதிவு செய்தது.
இதனையடுத்து ஆஸ்திரேலியா-இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டெஸ்ட் போட்டி சிட்னி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஜனவரி 4ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றி பெற்று ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் 18 டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியுள்ள இங்கிலாந்தும் வெற்றிக்காக கடுமையாக போராடும்.
Usman Khawaja has called time on his career after 88 Tests: https://t.co/MqNLboJ3rK pic.twitter.com/kgG3PYyzF1— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது. இந்நிலையில் ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியை அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் நேற்று அறிவித்திருந்தது. ஸ்டீவ் ஸ்மித் தலைமையிலான இந்த அணியில் அனுபவ வீரர் உஸ்மான் கவாஜாவும் இடம் பிடித்திருந்தார். முன்னதாக அவர் இந்த டெஸ்ட் போட்டியுடன் ஓய்வு பெறுவார் என்ற தகவல்களும் வெளியாகி இருந்தன.
இருப்பினும் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஆண்ட்ரூ மெக்டொனால்ட், உஸ்மான் கவாஜா ஓய்வு குறித்து இதுவரையிலும் எங்களிடம் தெரிவிக்கவில்லை என்று கூறி இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்தே ஐந்தாவது டெஸ்ட் போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியிலும் உஸ்மான் கவாஜா இடம் பிடித்திருந்தார். இந்நிலையில், சிட்னி டெஸ்ட் போட்டியுடன் அனைத்து விதமான சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக உஸ்மான் கவாஜா அறிவித்துள்ளார்.
After a 15-year international career, Usman Khawaja confirmed the Sydney #Ashes Test will be his final time wearing the Baggy Green: https://t.co/MqNLboIvCc pic.twitter.com/5Y8cMGxGCF— cricket.com.au (@cricketcomau) January 1, 2026
இதுகுறித்து பேசிய கவாஜா, "சிட்னி டெஸ்ட் போட்டிக்குப் பிறகு அனைத்து சர்வதேச கிரிக்கெட் போட்டிகளிலிருந்தும் நான் ஓய்வு பெறுகிறேன். இந்த விளையாட்டின் மூலம் நான் கற்பனை செய்ததை விடவும் கடவும் எனக்கு அதிகமாக வழங்கியுள்ளார். நான் வாழ்நாள் முழுவதும் போற்றும் நினைவுகளையும், விளையாட்டுக்கு அப்பாற்பட்ட நட்புகளையும் அவர் எனக்கு அளித்துள்ளார்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "எந்தவொரு தொழிலும் ஒரு தனிப்பட்ட நபருக்கு மட்டும் சொந்தமானதல்ல. வெளிப்படையாக கூற வேண்டும் எனில் நான் இந்த இடத்திற்கு வர, எனக்குப் பலரின் உதவி கிடைத்தது. இதற்காக முதலில் நான் எனது பெற்றோர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் ஒரு சிறிய குடியிருப்பில் எனது பெற்றோர்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டுக் கொண்டிருந்த போது நான் நினைத்தேன், 'ஒரு நாள், நான் ஒரு டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரனாகப் போகிறேன்' என்று. இறுதியில் நான் நினைத்தது நடந்தது" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
Dropped 7 times, get up 8 💪— cricket.com.au (@cricketcomau) January 2, 2026
A career of persistence and resilience. Onya Uz 👏https://t.co/CncfjgDmYD
இதையும் படிங்க
பாகிஸ்தானை பூர்வீகமாக கொண்ட உஸ்மான் கவாஜா, ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக விளையாடிய முதல் இஸ்லாமிய வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார். அதன்படி, 2011ஆம் ஆண்டு அறிமுகமான அவர் இதுவரை ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 87 டெஸ்ட் போட்டிகளில் 16 சதங்கள், 28 அரைசதங்களுடன் 6,202 ரன்களைச் சேர்த்துள்ளார். இதுதவிர, அவர் 40 ஒருநாள் போட்டிகளிலும், 9 டி20 போட்டிகளிலும் ஆஸ்திரேலியாவுக்காக விளையாடியுள்ளார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.