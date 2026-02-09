ETV Bharat / sports

முதல் போட்டியிலேயே இந்தியாவை திணற வைத்த அமெரிக்கா - இனி செய்ய வேண்டியது என்ன?

டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்ற அமெரிக்க அணியின் பலம், பலவீனம் மற்றும் மேம்படுத்த வேண்டிய விஷயங்கள் குறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.

அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணி
அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணி (IANS)
மும்பை: மொனாங்க் படேல் தலைமையிலான அமெரிக்க அணி நடப்பு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில், தங்களுடைய முதல் ஆட்டத்திலேயே ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ஏனெனில் உலகின் நம்பர் 1 டி20 அணியான இந்தியாவிற்கு அவர்களின் சொந்த மண்ணிலேயே அழுத்தம் கொடுத்த அமெரிக்க அணியின் பந்துவீச்சுக்கு பல்வேறு தரப்பில் இருந்தும் பாராட்டுகள் குவிந்து வருகின்றனர்.

முன்னதாக கடந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றிதன் மூலம் உலக கிரிக்கெட் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்திருந்த அமெரிக்க அணி, இந்த முறை இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியிலும் அபாரமாக செயல்பட்டது. இருப்பினும் இறுதி வரை போராடிய அந்த அணியால், இந்தியாவின் பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள தடுமாறியதுடன் வெற்றி பெறும் வாய்ப்பையும் நழுவ விட்டிருந்தது. இந்நிலையில் அமெரிக்க அணியின் பலம், பலவீனம் மற்றும் மேம்படுத்த வேண்டிய விசயங்கள் குறித்து அலசுகிறது இந்த தொகுப்பு.

அமெரிக்காவின் பலம்

அமெரிக்க அணியை பொறுத்த வரையிலும் மிகப் பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுவது அவர்களின் பவுலிங் தான். ஏனெனில் வேகப்பந்து வீச்சில் சௌரப் நேத்ரவல்கர், அலி கான் ஆகியோரும், சுழற்பந்து வீச்சில் ஹர்மீத் சிங், ஷுபம் ரஞ்சனே, ஷாட்லி வேன் ஷால்விக் ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதில் இந்தியாவுக்கு எதிராக சௌரப் நேத்ரவல்கர் மட்டுமே ரன்களை கட்டுப்படுத்த தவறிய நிலையில், மற்ற வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளனர்.

அணியின் பேட்டிங்கில் மிலிந்த் குமார், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி மற்றும் ஷுபம் ரஞ்சனே சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளது அணிக்கு நம்பிக்கையை அதிகரித்துள்ளது. அதேசமயம் தொடக்க வீரரான ஆண்ட்ரிஸ் கஸ், கேப்டன் மொனாங்க் படேல், ஹர்மீத் சிங், சைதேஜா முக்காமல்லா உள்ளிட்டோராலும் அதிரடியாக விளையாட முடியும் என்பது அணிக்கான கூடுதல் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

அமெரிக்க அணியின் பலவீனம்

இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் அமெரிக்க அணியின் மிகப் பெரும் பலவீனமாக பார்க்கப்படுவது அவர்களின் டாப் ஆர்டர் பேட்டிங் தான். ஏனெனில் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் தொடர்ச்சியாக ரன்களைச் சேர்க்க தவறுவதுடன், சிறப்பான தொடக்கத்தையும் வழங்காதது மிடில் ஆர்டர் பேட்டர்கள் மீது கூடுதல் சுமையை அதிகரிக்கிறது. அதிலும் கேப்டன் மொனாங்க் படேல், ஆண்ட்ரிஸ் கஸ் ஆகியோர் ரன்களை சேர்க்க வேண்டியது மிக முக்கிய விசயமாக பார்க்கப்படுகிறது.

மறுபக்கம் பந்துவீச்சை பொறுத்தவரையில் மிடில் ஓவர்களில் விக்கெட்டுகளை கைப்பற்ற தவறி வருவதுடன், டெத் ஓவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் இறுதிக் கட்ட ஓவர்களில் ரன்களை கட்டுப்படுத்தவும் தவறி வருகின்றனர். அதனால் இனி வரும் போட்டிகளில் அவர்கள் மிடில் ஓவர்கள் மற்றும் டெத் ஓவர்களிலும் சிறப்பாக செயல்படும் பட்சத்தில், உலகின் முன்னணி அணிகளையும் வீழ்த்தும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம்.

அமெரிக்க அணி செய்ய வேண்டியவை

இந்த உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அமெரிக்க அணியில் அதிரடி வீரர்கள் இடம் பிடித்துள்ளனர். இதனால் அவர்கள் இன்னிங்ஸின் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடி ரன்களை சேர்க்க வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில் தொடக்கம் முதலே அந்த அணி ரன்களை சேர்க்கும்பட்சத்தில், அது மிடில் ஆர்டர் வீரர்கள் மீதான சுமையை குறைப்பதுடன், அவர்களும் அதிரடியாக விளையாட வழி வகுக்கும்.

அமெரிக்காவின் ஃபீல்டிங்கை பொறுத்தவரையில் அது சிறப்பாக இருந்தாலும், முன்னணி அணிகளுக்கு எதிராக ஒரு சிறிய தவறு கூட போட்டியின் சூழலை மாற்றி விடும். உதாரணம் கடந்த போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவின் கேட்சை தவறவிட்டது தான் அவர்களின் தோல்விக்கான முதல் காரணம். அதனால் அவர்கள் தங்களின் ஃபீல்டிங்கிலும் அதிக கவனத்தை செலுத்துவதுடன், கடினமான கேட்சுகளையும் பிடிக்க பயிற்சி மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகும்.

அணியின் பவுலிங்கில் பெரிதளவில் பிரச்சனைகள் இல்லை என்றாலும், சௌரப் நேத்ரவல்கர் போன்ற அனுபவ வீரர் ரன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டியது அவசியம். ஏனெனில் ஒரு முனையில் மற்ற பவுலர்கள் ரன்களை கட்டுப்படுத்தும் நிலையில், நேத்ரவல்கர் ரன்களை கொடுத்து வருவதற்கான தாக்க மற்ற வீரர்களின் பவுலிங்கையும் பாதிக்கும். இதனால் அமெரிக்க அணி இதற்கான தீர்வை விரைவில் காண வேண்டியது அவசியமாகும்.

