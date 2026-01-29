ETV Bharat / sports

மேட்ச் ஃபிக்சிங் குற்றச்சாட்டு: அமெரிக்க வீரருக்கு இடைக்கால தடை

தற்போது வரையிலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அமெரிக்க அணி அறிவிக்கப்படாமல் உள்ள நிலையில், அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஆரோன் ஜோன்ஸுக்கு இடைக்கால தடை விதித்து ஐசிசி உத்தரவிட்டுள்ளது.

ஆரோன் ஜோன்ஸ்
ஆரோன் ஜோன்ஸ் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 1:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அமெரிக்க அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ், ஐசிசியின் ஊழல் தடுப்பு விதிகளை மீறியதற்காக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் எதிர் வரும் பிப்ரவரி 7 ஆம் தேதி இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரில் மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகிறது.

அதற்கேற்ற வகையில் ஒவ்வொரு நாட்டின் கிரிக்கெட் வாரியங்களும், டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும அணிகளை அறிவித்து வருகின்றன. இதில் பெரும்பாலான அணிகள் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில், அமெரிக்கா மற்றும் இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியங்கள் மட்டும் தங்களுடைய அணிகளை இதுவரையிலும் அறிவிக்கவில்லை. மேலும் இந்த அணிகளும் கூடிய விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை
ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை (IANS)

இந்த நிலையில் உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன் அமெரிக்க அணியானது பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அந்த வகையில், அமெரிக்க அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ், ஐசிசியின் ஊழல் தடுப்பு விதிகளை மீறியதற்காக இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார். இதன் காரணமாக அவரால் எதிர் வரும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலும் விளையாட முடியாத சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து ஐசிசி தரப்பில் கூறுகையில், ஆரோன் ஜோன்ஸ் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் பெரும்பாலும் பார்படாஸில் நடைபெற்ற 2023-24 பிம்10 தொடரில் அவர் பங்கேற்றது தொடர்பானது என்றும், அது வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் வாரியத்தின் அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டது என்றும் தெவித்துள்ளது. இருப்பினும், ஜோன்ஸ் மீது சர்வதேச போட்டிகள் தொடர்பான இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளும் உள்ளன என்பதால் இந்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி ஐசிசி நடத்தை விதிகள் 2.4.4-ன் படி, ஊழல் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதற்கான தொடர்பு மற்றும் அழைப்புகள் குறித்த முழு விவரங்களையும் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவிடம் தெரிவிக்காதது மற்றும் விதி 2.4.7-ன் படி, விசாரணைக்குத் தொடர்புடைய ஆதாரங்கள், தகவல்களை மறைத்து விசாரணைக்கு ஒத்துழைக்காதது உள்ளிட்ட குற்றங்களையும் அவர் செய்துள்ளதால், இந்த இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆரோன் ஜோன்ஸ்
ஆரோன் ஜோன்ஸ் (IANS)

மேலும் தன் மீதான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் ஆரோன் ஜோன்ஸ் 14 நாட்களுக்குள் விளக்கமளிக்க வேண்டும் என்று ஐசிசி அவகாசம் விதித்துள்ளது. தற்போது வரையிலும் டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான அமெரிக்க அணி அறிவிக்கப்படாமல் உள்ள நிலையில், ஆரோன் ஜோன்ஸின் தடை காரணமாக அவரால் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாட முடியாத சூழலும் உருவாகியுள்ளது.

இதையும் படிங்க

அமெரிக்காவுக்காக கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு முதல் விளையாடி வரும் ஆரோன் ஜோன்ஸ், இதுவரை 52 ஒரு நாள் மற்றும் 48 டி20 போட்டிகளிலும் விளையாடிவுள்ளார். இதில் அவர் மொத்தமாக 2,000-க்கும் அதிகமான ரன்களையும் அடித்துள்ளார். இது தவிர, கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் தனது அதிரடியான ஆட்டத்தின் மூலம் ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

AARON JONES SUSPENSION
ICC AARON JONES MATCH FIXING
AARON JONES BANNED BY ICC
ஆரோன் ஜோன்ஸ் ஐசிசி
ICC AARON JONES MATCH FIXING

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.