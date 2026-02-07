ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2026: டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி பவுலிங் தேர்வு
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சஞ்சு சாம்சன், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு லெவனில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
மும்பை: இந்தியாவுக்கு எதிரான டி20 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இன்று முதல் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெறும் மூன்றாவது லீக் ஆட்டத்தில் குரூப் ஏ பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, மொனாங்க் படேல் தலைமையிலான அமெரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற அமெரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் சஞ்சு சாம்சன், வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருக்கு லெவனில் இடம் கிடைக்கவில்லை.
பிளேயிங் லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.
அமெரிக்கா: ஆண்ட்ரீஸ் கஸ், சைதேஜா முக்காமல்லா, மோனாங்க் படேல்(கேப்டன்), மிலிந்த் குமார், சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஷுபம் ரஞ்சனே, ஹர்மீத் சிங், முகமது மொஹ்சின், ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், அலி கான், சவுரப் நேத்ரவல்கர்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. அதிலும் குறிப்பாக அது டி20 உலகக் கோப்பை போட்டியாகவும் அமைந்திருந்தது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம்
மும்பையில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்கபுரியாக பார்க்கப்படுகிறது. இங்கு இதுவரை 13 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 6 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 7 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.