ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை: ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி அமெரிக்கா நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி
மொராக்கோ, ஸ்காட்லாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் மொராக்கோ வீரர் சைபரி 2வது நிமிடத்தில் கோல் அடித்து அசத்தினார்
Published : June 20, 2026 at 7:32 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிராக அபார வெற்றி பெற்று, அமெரிக்கா அணி உலகக் கோப்பை கால்பந்து தொடர் ’நாக் அவுட்’ சுற்றுக்கு தகுதி பெற்றது.
கால்பந்து உலகக் கோப்பை தொடர் கடந்த 11ஆம் தேதி தொடங்கி அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ ஆகிய நாடுகளில் நடைபெற்று வருகிறது. அமெரிக்காவின் செயாட்டில் நகரில் நடைபெற்ற ’D’ பிரிவு போட்டியில் அமெரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா அணிகள் மோதின. இரு அணிகளும் தங்களது முதல் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற நிலையில், நாக் அவுட் சுற்றுக்கு தகுதி பெறும் முனைப்பில் களம் கண்டது. போட்டி தொடங்கியது முதல் இரு அணிகளும் முதல் கோல் அடிப்பதில் தீவிரம் காட்டியது.
🇺🇸 USA have qualified for the Round of 32!#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
இந்நிலையில் 11வது நிமிடத்தில் ஆஸ்திரேலியா அணியின் ஃபொலாரின் பலோகன் வேகமாக செயல்பட்டதில் பந்து அவர்களது கோல் போஸ்டிற்கு அருகில் சென்றது. அப்போது ஆஸ்திரேலியா அணி வீரர் கேமரூன் பர்கஸ் அதனை தடுக்க முயன்ற போது துரதிருஷ்டவசமாக ஓன் கோலாக (own goal)மாறியது. இதனாம் அமெரிக்கா அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. இந்த சரிவில் இருந்து மீண்டு வருவதற்குள் 42வது நிமிடத்தில் அமெரிக்கா அணி ஒரு கோல் அடித்தது. அந்த அணியின் அலெக்ஸ் ஃப்ரிமேன் கோல் போஸ்டின் அருகில் இருந்து தலையால் கோல் அடித்தார்.
இந்த கோலுக்கு முதலில் நடுவர் மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில், பின்னர் VAR மூலம் கோலாக வழங்கப்பட்டது. முதல் பாதியில் அமெரிக்கா 2 கோல்கள் அடித்து முன்னிலை பெற்ற நிலையில், இரண்டாவது பாதியில் சிறப்பான தற்காப்பு ஆட்டத்தை கையாண்டது. இதன்மூலம் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் அமெரிக்கா வெற்றி பெற்று நாக் அவுட் சுற்றுக்கு இரண்டாவது அணியாக தகுதி பெற்றது. கடந்த 1929ஆம் ஆண்டிற்கு பிறகு இம்முறை ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை தொடரின் முதல் இரண்டு போட்டியில் வெற்றி பெற்று அமெரிக்கா சாதனை படைத்துள்ளது.
2 நிமிடங்களில் கிடைத்த வெற்றி
பாஸ்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ’C’ பிரிவு போட்டியில் மொராக்கோ, ஸ்காட்லாந்து அணிகள் மோதின. இந்த போட்டி தொடங்கியவுடன் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. 2வது நிமிடத்தில் மொராக்கோ வீரர் சைபரி, பிரஹிம் தியாஸ் உதவியுடன் கோல் அடித்தார். இதனையடுத்து மொராக்கோ சிறப்பான தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது.
Three points secured for Morocco ✅#FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 19, 2026
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ஸ்காட்லாந்து வீரர்கள் போட்டியை சமன் செய்ய தீவிரம் காட்டினர். ஆனால் அந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது. இரண்டாம் பாதியில் ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு கிடைத்த கோல் அடிக்கும் வாய்ப்புகளை தவறவிட்டனர். இதன்மூலம் 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் மொராக்கொ அணி இந்த உலகக் கோப்பையில் முதல் வெற்றியை பதிவு செய்தது.