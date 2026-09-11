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யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் | அமெரிக்க வீராங்கனைகளுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்த சபலென்கா, ரைபாகினா!

யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியன் அரினா சபலென்கா மற்றும் எலினா ரைபாகினா ஆகியோர் நாளை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளனர்.

அரினா சபலென்கா - எலினா ரைபாகினா
அரினா சபலென்கா - எலினா ரைபாகினா (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2026 at 11:45 AM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகளின் முடிவில், உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளான பெலாரஸின் அரினா சபலெங்கா மற்றும் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும், ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்றைய தினம் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதில் உலகின் முன்னணி வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலாவை எதிர்கொண்டார்.

ஆதிக்கம் செலுத்தும் சபலென்கா

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு வீராங்கனைகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி புள்ளிகளை வென்றனர். இந்த செட்டில் பெகுலா கடுமையான போராட்டத்தை வெளிப்படுத்திய போதிலும், சபலென்கா தனது அனுபவ ஆட்டத்தால் 7-5 என அந்த செட்டைக் கைப்பற்றினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் சபலென்காவின் கையே ஓங்கி இருந்தது.

தொடர்ந்து முழு ஆதிக்கத்தை செலுத்திய சபலென்கா, 6-2 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் அரினா சபலென்கா 7-5, 6-2 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலாவை வீழ்த்தி, தொடர்ந்து 4ஆவது முறையாக (2023, 2024, 2025, 2026) யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார்.

கோகோ காஃப்பை வீழ்த்தி ரைபாகினா அசத்தல்

மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில், கஜகஸ்தான் நாட்டின் நட்சத்திர வீராங்கனையான எலினா ரைபாகினா, அமெரிக்காவின் இளம் வீராங்கனை கோகோ காஃப்பை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியின் ஆரம்பத்தில் அதிரடியாக விளையாடிய கோகோ காஃப் முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதன்பின் நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ரைபாகினா, அதை 6-4 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார்.

இதனால் இப்போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது மற்றும் கடைசி செட் ஆட்டம் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்தது. இதில் இருவரும் வெற்றிபெற கடுமையாக முயற்சித்ததுடன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றியும் அசத்தினர். இறுதியில் தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ரைபாகினா 6-4 என்ற கணக்கில் மூனறாவது செட்டையும் கைப்பற்றி கோகோ காஃபிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்ட முடிவில் எலினா ரைபாகினா 3-6, 6-4, 6-4 என்ற செட் கணக்கில் கோகோ காஃபை வீழ்த்தி, முதல் முறையாக யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளார். மறுபக்கம் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட கோகோ காஃப் அரையிறுதிச் சுற்றுடன் வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

இறுதிப் போட்டி

இதனையடுத்து நாளை நடைபெறும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து எலினா ரைபாகினா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். முன்னதாக நடப்பாண்டு ஆஸ்திரேலிய ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்த இரு வீராங்கனைகளும் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், அதில் ரைபாகினா வெற்றியைப் பதிவு செய்து சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார்.

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இதனால் அரினா சபலென்கா அந்த தோல்விக்கான பதிலடியை கொடுப்பதுடன், தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறை யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.

TAGGED:

அரினா சபலென்கா
எலினா ரைபாகினா
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ்
SABALENKA VS RYBAKINA
US OPEN FINAL

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