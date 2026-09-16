டென்னிஸ் ராக்கெட்டை உடைத்த அரினா சபாலென்கா: தோல்வி விரக்தியால் ரூ.7.2 லட்சம் அபராதம்!
யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா 6-4, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான பெலாரசின் அரினா சபாலென்காவை வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றார்.
Published : September 16, 2026 at 2:50 PM IST
ஹைதராபாத்: நடந்து முடிந்த யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில், நடத்தை விதிகளை மீறி டென்னிஸ் ராக்கெட்டை அடித்து உடைத்ததற்காக அரினா சபாலென்காவுக்கு 7,500 அமெரிக்க டாலர்கள் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஆண்டின் கடைசி கிராண்ட்ஸ்லாம் என்றழைக்கப்படும் யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்தது. இதன் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா 6-4, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில், நடப்பு சாம்பியனான பெலாரசின் அரினா சபாலென்காவை வீழ்த்தி, முதல் முறையாக யுஎஸ் ஓபன் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார்.
இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம், உலக மகளிர் டென்னிஸ் தரவரிசைப் பட்டியலில் அரினா சபாலென்காவைப் பின்னுக்குத் தள்ளி எலினா ரைபாகினா முதலிடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் உலக டென்னிஸ் வரலாற்றில் நம்பர் 1 இடத்தை எட்டிய முதல் கஜகஸ்தான் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றுச் சாதனையையும் எலினா ரைபாகினா படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Sabalenka needs a lesson in class. The millions of girls who admire her derseve better than this response to a loss.— Jon Kalis (@jonkalis) September 13, 2026
Tennis is a sport of elegance and grace. Celebrate Rybakinas first major win. Or at least endure it. This is an embarrassment.
Just wait to break all your… pic.twitter.com/2t0duNjKvd
அதேசமயம் மறுபுறம், ஹாட்ரிக் பட்டத்தை நழுவவிட்டதுடன் முதலிடத்தையும் இழந்த விரக்தியில், அரினா சபாலென்கா களத்திலேயே தனது டென்னிஸ் பேட்டை (Racket) அடித்து உடைத்தார். இதுகுறித்த காணொளிகள் இணையத்தில் வைரலாகி பெரும் விமர்சனங்களைப் பெற்றன. இதுதவிர, அவர் போட்டியின் போது பந்தைக் கூட்டத்திற்குள் அடித்ததுடன், கேமராமேனையும் கடுமையான வார்த்தைகளால் சாடினார்.
சர்வதேச டென்னிஸ் நடத்தை விதிகளின்படி, மைதானத்தில் விளையாட்டு உபகரணங்களைச் சேதப்படுத்துவதும் ஒழுங்கீனமாக நடந்துகொள்வதும் கடுமையான விதிமுறை மீறலாகும். இதையடுத்து, விதிகளுக்குப் புறம்பாகச் செயல்பட்டதற்காக அரினா சபாலென்காவிற்கு 7,500 அமெரிக்க டாலர்களை (இந்திய மதிப்பில் சுமார் ரூ. 7.2 லட்சம்) அமெரிக்க டென்னிஸ் சங்கம் அபராதமாக விதித்துள்ளது.
மேலும், இந்தத் தொகை அவருடைய ரன்னர்-அப் பரிசுத்தொகையிலிருந்து பிடிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இறுதிப்போட்டியில் அடைந்த தோல்வி மற்றும் தரவரிசையில் ஏற்பட்டுள்ள பின்னடைவு ஆகியவற்றுடன், இந்த அபராதமும் சபாலென்காவிற்கு கூடுதல் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Final list of fines incl. the one Sabalenka received on Saturday. @usopen pic.twitter.com/CuaZsH3kNm— Michal Samulski (@MichalSamulski) September 14, 2026
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ஏனெனில், நடப்பு ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய ஓபன் மற்றும் அமெரிக்க ஓபன் என இரண்டு கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர்களின் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறிய சபாலென்கா, இரண்டு போட்டிகளிலும் எலினா ரைபாகினாவிடமே தோல்வியைத் தழுவி கோப்பையை இழந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.