அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன்: இறுதிப்போட்டியில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் அதிர்ச்சி தோல்வி!
அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சீன தைபேயின் லி சு-யங் 21-15, 16-21, 21-09 என்ற செட் கணக்கில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார்.
Published : June 29, 2026 at 1:02 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில் இந்தியாவின் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து வெள்ளிப் பதக்கத்துடன் திருப்தி அடைந்தார்.
அமெரிக்கா ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் கலிபோர்னியாவில் நடைபெற்றது. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், சீன தைபேயின் சு லி-யாங்கை எதிர்கொண்டார். பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் தொடக்கத்தில் இருந்தே இரு வீரர்களும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றினர்.
இந்த ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் ஸ்ரீகாந்த் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை கைப்பற்றிய நிலையிலும், மறுபக்கம் சு லி-யங்கும் சிறப்பாக விளையாடி முதல் செட்டை 21-15 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து இரண்டாவது செட் ஆட்டத்தில் கம்பேக் கொடுத்த ஸ்ரீகாந்த் 21-16 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். இதன் காரணமாக போட்டியின் முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி சென்றது.
Su Li Yang confronts Kidambi Srikanth for the men’s singles crown.#BWFWorldTour #USOpen2026 pic.twitter.com/jrbHoYZeH4— BWF (@bwfmedia) June 29, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி செட்டிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சு லி-யங் 21-19 என்ற கணக்கில் செட்டை கைப்பற்றினார். இதன் காரணமாக லி சு-யங் 21-15, 16-21, 21-09 என்ற செட் கணக்கில் கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்தை வீழ்த்தி தங்கப்பதக்கத்தை வென்றார். இந்த போட்டியில் அதிர்ச்சி தோல்வியைத் தழுவிய கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த் இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்து வெள்ளிப்பதக்கத்தை கைப்பற்றினார்.
அதேபோல், இத்தொடரின் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகளில் களம் கண்ட இந்தியாவின் இரண்டு இளம் வீரர்களும் கடுமையாகப் போராடித் தோல்வியடைந்து வெளியேறினர். ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் இளம் வீரர் ரோனக் சௌகான் 17-21, 19-21 என்ற நேர் செட்களில் சீன தைபேவின் சு லி-யாங்கிடம் தோல்வியடைந்து வெளியேறினார்.
The dream run comes to an end. 🇺🇸✨— BAI Media (@BAI_Media) June 29, 2026
Kidambi Srikanth finishes as the runner-up at the US Open 2026 after an incredible battle. It has been a spectacular week of vintage artistry, immense grit, and unmatched fighting spirit on the world stage.💯
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/AcLRNmcZd4
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மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் அரையிறுதியில் இந்தியாவின் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திர வீராங்கனையான தேவிகா சிஹாக், டென்மார்க்கின் லைன் கிறிஸ்டோபர்சென்னிடம் 21-15, 11-21, 15-21 என்ற கணக்கில் தோல்வியடைந்து பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை தவறவிட்டிருந்தார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.