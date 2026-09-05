யுஎஸ் ஓபன் 2026 | முதல் சுற்றோடு வெளியேறிய வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள்; ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்!
நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் இணைந்து களம் கண்ட வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள், அமெரிக்க ஓபன் தொடரின் முதல் சுற்று ஆட்டத்திலேயே அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர்.
Published : September 5, 2026 at 3:04 PM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், டென்னிஸ் உலகின் ஜாம்பவான்களான செரீனா வில்லியமஸ் - வீனஸ் வில்லியம்ஸ் இணை அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்து ஏமாற்றத்துடன் வெளியேறியது.
யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும் அமெரிக்க ஓபன் கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்ற மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், உலக டென்னிஸ் ஜாம்பவான்களான வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள், தைவானின் சான் ஹாவ்-சிங் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவின் இளம் வீராங்கனை மாயா ஜாயிண்ட் ஜோடியை எதிர்கொண்டனர்.
இப்போட்டியின் முதல் செட்டை சான் மற்றும் மாயா இணை 6-3 என்ற கணக்கில் எளிதாகக் கைப்பற்றி முன்னிலை பெற்றது. அதைத்தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில், வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி பலமான கம்பேக் கொடுத்தனர். அதேசமயம், மறுபக்கம் எதிரணி வீராங்கனைகளும் சரிக்கு சமமாக மல்லுக்கட்டியதால், இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.
Simply epic!— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026
This is how Serena and Venus make it 5-5 in the third! pic.twitter.com/WyEEvEDBzo
அதன்பின்னர், வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள் இரண்டாவது செட்டை 7-6 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி வென்று பதிலடி கொடுத்தனர். இதனால் ஆட்டத்தின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இறுதி முடிவு மூன்றாவது செட்டை நோக்கி நகர்ந்தது. இந்த செட்டிலும் இரு ஜோடிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் குவித்தனர். இதனால் இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற விறுவிறுப்பு உச்சத்தை எட்டியது.
இறுதியில், சான் மற்றும் மாயா ஜோடி மிகச் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு, 7-6 என்ற கணக்கில் போராடி மூன்றாவது செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தியது. இதன் மூலம் 6-3, 6-7, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளை வீழ்த்திய சான் ஹாவ்-சிங் மற்றும் மாயா ஜாயிண்ட் இணை, நடப்பு யு.எஸ். ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்துள்ளது.
மறுபக்கம், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் இணைந்து களம் கண்ட வில்லியம்ஸ் சகோதரிகள், இந்த அமெரிக்க ஓபன் மகளிர் இரட்டையர் பிரிவின் முதல் சுற்று ஆட்டத்திலேயே அதிர்ச்சித் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளனர். மகளிர் டென்னிஸ் வரலாற்றில் செரீனா வில்லியம்ஸ் 23 ஒற்றையர் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களையும், வீனஸ் வில்லியம்ஸ் 7 ஒற்றையர் கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களையும் வென்றுள்ளனர்.
WHAT. A. MATCH!— US Open Tennis (@usopen) September 5, 2026
Chan and Joint win in three sets! pic.twitter.com/HZKDLAKBxi
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இவர்கள் இருவரும் இணைந்து இரட்டையர் பிரிவில் 14 கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டங்களையும், ஒலிம்பிக்கில் தங்கம் வென்றும் சாதனை படைத்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் காரணமாகவே, வில்லியம்ஸ் சகோதரிகளின் இந்தத் தோல்வி ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. இருப்பினும், அவர்கள் விரைவில் தங்களின் சிறப்பான ஃபார்முக்குத் திரும்புவதுடன், சர்வதேச அரங்கில் மீண்டும் ஆதிக்கம் செலுத்துவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.