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யுஎஸ் ஓபன் 2026| காலிறுதியில் அசத்திய அரினா சபலென்கா - ஜெசிகா பெகுலா; அரையிறுதியில் நேருக்கு நேர் மோதல்!

முன்னதாக இருவரும் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு இறுதிப்போட்டியிலும், 2025ஆம் ஆண்டு அரையிறுதியிலும் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இரண்டு போட்டிகளிலும் அரினா சபலென்கா வெற்றியைப் பதிவு செய்து ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளார்.

அரினா சபலென்கா - ஜெசிகா பெகுலா
அரினா சபலென்கா - ஜெசிகா பெகுலா (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 10:51 AM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டியில், நடப்பு சாம்பியனான பெலாரஸ் வீராங்கனை அரினா சபலென்கா மற்றும் அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா ஆகியோர் மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும், ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இத்தொடரில் ஆடவர் மற்றும் மகளிருக்கான ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதிப் போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. அதன்படி, மகளிர் பிரிவில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் உலகின் முதல் நிலை வீராங்கனையான பெலாரஸின் அரினா சபலென்கா, செக் குடியரசின் லிண்டா நோஸ்கோவாவை எதிர்கொண்டார்.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், இரு வீராங்கனைகளும் தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றினர். இதில் ஆட்டத்தின் முதல் செட்டை சபலென்கா 7-6 என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடிக் கைப்பற்ற, இரண்டாவது செட்டை லிண்டா நோஸ்கோவா 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி பதிலடியைக் கொடுத்தார்.

ஹாட்ரிக் முனைப்பில் சபலென்கா

இதனால், இப்போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க ஆட்டம் மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது. அந்த இறுதி செட்டில் இரு வீராங்கனைகளும் சரிக்கு சமமாக மல்லுக்கட்ட, இதில் யார் வெற்றிபெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் தொற்றிக்கொண்டது. டை-பிரேக்கர் வரை நீடித்த அந்த விறுவிறுப்பான செட்டின் முடிவில், அதிரடியாகச் செயல்பட்ட சபலென்கா அதனை 7-6 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி லிண்டா நோஸ்கோவாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.

இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில் அரினா சபலென்கா 7-6, 3-6, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் லிண்டா நோஸ்கோவாவை வீழ்த்தி, கம்பீரமாக அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறினார். கடந்த 2024 மற்றும் 2025 ஆகிய இரு ஆண்டுகளிலும் யுஎஸ் ஓபன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி நடப்பு சாம்பியனாக வலம் வரும் சபலென்கா, இந்த சீசனிலும் அரையிறுதிக்குள் நுழைந்து அசத்தியுள்ளார். இதன் மூலம் அவர் ஹாட்ரிக் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது.

கம்பேக் கொடுத்த பெகுலா

மற்றொரு மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதி ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெசிகா பெகுலா, சக நாட்டு வீராங்கனையான எம்மா நவரோவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் செட்டை எம்மா நவரோ 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி ஜெசிகா பெகுலாவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். ஆனால், முதல் செட்டை ஜெசிகா பெகுலா இழந்த போதிலும், அடுத்தடுத்த செட்களில் அசாத்தியமான கம்பேக் கொடுத்து ரசிகர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தினார் .

அதன்படி, விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டை 6-4 என்ற கணக்கில் ஜெசிகா பெகுலா கைப்பற்ற, இப்போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க ஆட்டம் மூன்றாவது செட்டை நோக்கிச் சென்றது. பின்னர், இறுதி செட்டிலும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்த ஜெசிகா பெகுலா, அதனை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றித் தனது அரையிறுதி வாய்ப்பை உறுதி செய்தார். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் முடிவில் ஜெசிகா பெகுலா 3-6, 6-4, 6-3 என்ற செட் கணக்கில் எம்மா நவரோவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார்.

சபலென்கா vs பெகுலா

இதன் மூலம் நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி ஜெசிகா பெகுலா அசத்தியுள்ளார். இதையடுத்து நடைபெறும் விறுவிறுப்பான அரையிறுதி ஆட்டத்தில், அரினா சபலென்காவை எதிர்த்து ஜெசிகா பெகுலா பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இப்போட்டியின் மூலம், இரு வீராங்கனைகளும் யுஎஸ் ஓபன் தொடரின் முக்கியச் சுற்றுகளில் மீண்டும் நேருக்கு நேர் மோதவுள்ளனர்.

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முன்னதாக, கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுஎஸ் ஓபன் இறுதிப்போட்டியில் இவ்விரு வீராங்கனைகளும் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், அதில் அரினா சபலென்கா வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி ஆதிக்கம் செலுத்தியிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதனால், முந்தைய கிராண்ட்ஸ்லாம் தோல்விக்குப் பழிதீர்க்கும் நோக்கில் பெகுலாவும், தனது ஹாட்ரிக் யுஎஸ் ஓபன் கனவை நனவாக்கும் முனைப்பில் சபலென்காவும் மோதுவதால் இப்போட்டி ரசிகர்களிடையே பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

TAGGED:

US OPEN 2026
யுஎஸ் ஓபன் 2026
அரினா சபலென்கா
ஜெசிகா பெகுலா
SABALENKA VS PEGULA

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