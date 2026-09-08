ETV Bharat / sports

யுஎஸ் ஓபன் 2026 | காலிறுதியில் கோகோ காஃப், ஸ்வெரேவ்; ஸ்வியாடெக், ஒசாகா அதிர்ச்சித் தோல்வி!

உலகின் முன்னணி வீராங்கனை ஈகா ஸ்வியாடெக் மற்றும் முன்னாள் சாம்பியன் நவோமி ஒசாகா ஆகியோர் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து, காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றோடு தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

ஈகா ஸ்வியாடெக்
ஈகா ஸ்வியாடெக் (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 12:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றில், அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ காஃப் மற்றும் ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் ஆகியோர் அபார வெற்றி பெற்று காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளனர்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும் ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவின் காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், ஜெர்மனியின் நட்சத்திர வீரரான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ், இத்தாலியின் லூசியானோ டார்டேரியை எதிர்கொண்டார்.

ஸ்வெரேவ் சாதனை வெற்றி

இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ், 6-2, 6-2 என்ற கணக்கில் முதலிரண்டு செட்களையும் எளிதாகக் கைப்பற்றி அசத்தினார். பின்னர் நடைபெற்ற மூன்றாவது செட் ஆட்டத்தில் லூசியானோ டார்டேரி கம்பேக் கொடுத்தார். இதனால் இந்த செட் டை-பிரேக்கர் வரை சென்றது. இருப்பினும், இக்கட்டான தருணத்திலும் சிறப்பாகச் செயல்பட்ட ஸ்வெரேவ் 7-6 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் கைப்பற்றினார்.

இதன் மூலம் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் 6-2, 6-2, 7-6 என்ற நேர் செட் கணக்கில் லூசியானோ டார்டேரியை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளார். இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம், 2026ஆம் ஆண்டில் நடந்த நான்கு கிராண்ட்ஸ்லாம் டென்னிஸ் தொடர்களிலும் (ஆஸ்திரேலிய ஓபன், பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன், அமெரிக்க ஓபன்) காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறிய ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ் பெற்றுள்ளார்.

கோகோ காஃப் ஆதிக்கம்

அதேபோல் இன்று நடைபெற்ற மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவின் நட்சத்திர வீராங்கனை கோகோ காஃப், தனது சக நாட்டு இளம் வீராங்கனையான இவா ஜோவிச்சை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியில் ஆரம்பம் முதலே அதிரடியாகச் செயல்பட்ட கோகோ காஃப் 6-1, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் இவா ஜோவிச்சை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றதுடன், நடப்பு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் காலிறுதிக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளார்.

இகா ஸ்வியாடெக் ஏமாற்றம்

அதேநேரம் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் மற்றொரு ஆட்டத்தில், உலகின் முன்னணி வீராங்கனைகளில் ஒருவரான போலந்தின் இகா ஸ்வியாடெக், சீனாவின் சின்வென் ஜெங்குவை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் முதல் செட்டில் ஸ்வியாடெக் 5-0 என முன்னிலை பெற்றிருந்தாலும், அதன்பின் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய சீன வீராங்கனை சின்வென் 7-5 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் முழு ஆதிக்கம் செலுத்திய சின்வென் ஜெங்கு, 6-3 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டையும் வென்று ஸ்வியாடெக்கிற்கு அதிர்ச்சி அளித்தார். இதன் மூலம் சின்வென் ஜெங்கு 7-5, 6-3 என்ற நேர் செட் கணக்கில் ஸ்வியாடெக்கை வீழ்த்தி காலிறுதிக்கு முன்னேறினார். அதேசமயம் சாம்பியன் பட்டம் வெல்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட இகா ஸ்வியாடெக், இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறினார்.

நவோமி ஒசாகாவின் போராட்டம் வீண்

மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவின் மற்றொரு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்று ஆட்டத்தில், ஜப்பானைச் சேர்ந்த நட்சத்திர வீராங்கனை நவோமி ஒசாகா, கஜகஸ்தானின் முன்னணி வீராங்கனை எலினா ரைபாகினாவை எதிர்கொண்டார். டென்னிஸ் உலகின் மிகச்சிறந்த இரு வீராங்கனைகள் நேருக்கு நேர் மோதியதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்திருந்தது.

இதையும் படிங்க:

ஆனால், ஆட்டத்தின் ஆரம்பம் முதலே செலுத்திய ரைபாகினா, 6-1, 6-4 என்ற நேர் செட்களில் நவோமி ஒசாகாவை எளிதாக வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றார். இதன் மூலம் ரைபாகினா காலிறுதிக்கு முன்னேறிய நிலையில், முன்னாள் சாம்பியனான நவோமி ஒசாகா இத்தோல்வியுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

TAGGED:

கோகோ காஃப்
அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரேவ்
US OPEN SHOCKERS
யுஎஸ் ஓபன் 2026
US OPEN 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.