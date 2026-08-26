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யுஎஸ் ஓபன் 2026 | அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து அடுத்தடுத்து வெளியேறிய ஜோகோவிச், செரீனா வில்லியம்ஸ் ஜோடிகள்!

அமெரிக்க ஓபன் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் சினியாகோவா - பேட்டன் ஜோடி 1-4, 4-2, 10-2 என்ற செட் கணக்கில், ஜோகோவிச் - சபலென்கா ஜோடியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது.

ஜோகோவிச் - சபலென்கா ஜோடி
ஜோகோவிச் - சபலென்கா ஜோடி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 4:33 PM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் 2026 டென்னிஸ் தொடரின் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில், உலகின் முன்னணி நட்சத்திரங்களான நோவக் ஜோகோவிச் மற்றும் செரீனா வில்லியம்ஸ் ஆகியோர் தங்களது இணை வீரர்களுடன் அதிர்ச்சித் தோல்வியடைந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளனர்.

சர்வதேச டென்னிஸ் உலகின் மிக உயரிய மற்றும் புகழ்பெற்ற நான்கு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடர்களில், ஆண்டின் இறுதியாக நடைபெறும் மிக முக்கிய டென்னிஸ் தொடர் அமெரிக்க ஓபன் ஆகும். இந்த ஆண்டிற்கான அமெரிக்க ஓபன் முதன்மைச் சுற்றுப் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள நிலையில், தகுதிச் சுற்று மற்றும் ரசிகர்களுக்கான சிறப்பு வார ஆட்டங்கள் தற்போதே தொடங்கி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

ஜோகோவிச்-சபலென்கா அதிர்ச்சி தோல்வி

இதன் ஒரு பகுதியாக நடைபெற்ற கலப்பு இரட்டையர் பிரிவுக்கான முதல் சுற்று ஆட்டத்தில், செர்பியாவைச் சேர்ந்த முன்னணி வீரர் நோவக் ஜோகோவிச், பெலாரஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த முன்னணி வீராங்கனை அரினா சபலென்காவுடன் இணைந்து களம் கண்டார். இத்தொடரின் முதன்மை தரவரிசை ஜோடியான இவர்கள், செக் குடியரசின் கதெரினா சினியாகோவா மற்றும் பிரிட்டனின் ஹென்றி பேட்டன் ஜோடியை எதிர்கொண்டனர்.

இந்த போட்டியின் தொடக்கத்திலேயே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜோகோவிச் - சபலென்கா ஜோடி, 4-1 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி வலுவான முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டில் அபாரமான கம்பேக் கொடுத்த சினியாகோவா - பேட்டன் ஜோடி, 4-2 என்ற கணக்கில் அந்த செட்டைக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தது. இதனால் போட்டியின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க மூன்றாவது செட் ஆட்டம் நடைபெற்றது.

வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இந்த இறுதிச் சுற்று, சூப்பர் டைபிரேக்கர் முறையில் நடத்தப்பட்டது. இதில் இரு ஜோடியினரும் தொடக்கத்தில் தீவிரமாகப் போராடினாலும், கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாடிய சினியாகோவா - பேட்டன் ஜோடி ஆட்டத்தை முழுமையாகத் தன்வசப்படுத்தியதுடன், 10-2 என்ற கணக்கில் மிக எளிதாக அந்த செட்டைக் கைப்பற்றினர் அசத்தினர்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் கதெரினா சினியாகோவா - ஹென்றி பேட்டன் ஜோடி 1-4, 4-2, 10-2 என்ற செட் கணக்கில், உலகின் பலம் வாய்ந்த ஜோகோவிச் - சபலென்கா ஜோடியை வீழ்த்தி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம், சாம்பியன் பட்டம் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜோகோவிச் ஜோடி, இந்த அதிர்ச்சித் தோல்வியின் காரணமாக முதல் சுற்றிலேயே வெளியேறி ரசிகர்களைப் பெரும் ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

செரீனா - அல்காரஸ் ஏமாற்றம்

மற்றொரு பரபரப்பான ஆட்டத்தில், நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு டென்னிஸ் உலகிற்குத் திரும்பிய ஜாம்பவான் செரீனா வில்லியம்ஸ், ஸ்பெயினின் இளம் நட்சத்திரம் கார்லோஸ் அல்காரஸுடன் ஜோடி சேர்ந்து இத்தொடரில் பங்கேற்றார். முதல் சுற்றில் எரின் ரௌட்லிஃப் - லாயிட் கிளாஸ்பூல் ஜோடியை 5-3, 4-1 என வீழ்த்திய இந்த ஜோடி, காலிறுதிச் சுற்றில் சுவிட்சர்லாந்தின் பெலிண்டா பென்சிக் மற்றும் இத்தாலியின் பிளாவியோ கோபோலி ஜோடியை எதிர்கொண்டது.

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியின் முதல் செட் ஆட்டமே டைபிரேக்கர் வரை நீடித்தது. இதில் பென்சிக் - கோபோலி ஜோடி 5-4 (4) என்ற கணக்கில் கடுமையாகப் போராடி முதல் செட்டைக் கைப்பற்றியது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட் ஆட்டத்திலும் ஆரம்பம் முதலே துல்லியமாகச் செயல்பட்ட பென்சிக் - கோபோலி இணை, 4-1 என்ற கணக்கில் செரீனா - அல்காரஸ் இணையை வீழ்த்தி அசத்தல் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

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இதன் மூலம், ஆட்டநேர முடிவில் பெலிண்டா பென்சிக் - பிளாவியோ கோபோலி இணை 5-4(4), 4-1 என்ற நேர் செட் கணக்கில் செரீனா வில்லியம்ஸ் - கார்லோஸ் அல்காரஸ் இணையை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது. இதனால் நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு கம்பேக் கொடுத்த செரீனா வில்லியம்ஸ், காலிறுதிச் சுற்றுடன் தொடரிலிருந்து வெளியேறி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

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யுஎஸ் ஓபன் 2026
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