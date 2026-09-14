6 ஆண்டு காலக் காத்திருப்புக்கு முடிவு: பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி யு.எஸ். ஓபன் கோப்பையை வென்றார் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ்!
ஜெர்மனியின் நட்சத்திர வீரரான அலெக்சாண்டன் ஸ்வெரெவ் 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதுடன், அதில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
Published : September 14, 2026 at 9:01 AM IST
ஹைதராபாத்: அமெரிக்க ஓபன் (யு.எஸ். ஓபன்) டென்னிஸ் தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப் போட்டியில், அமெரிக்க வீரர் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார்.
ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் என்ற அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில், முன்னாள் சாம்பியனான பெலாரசின் அரினா சபலென்காவை வீழ்த்தி கஜகஸ்தானின் எலினா ரைபாகினா முதல் முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தார். இந்நிலையில், இத்தொடரின் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவுக்கான இறுதிப் போட்டி இன்று நடைபெற்றது.
இதில் ஜெர்மனியின் நட்சத்திர வீரர் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், அமெரிக்காவின் இளம் வீரர் பென் ஷெல்டனை எதிர்கொண்டார். இப்போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஸ்வெரெவ், முதல் செட்டை 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது செட்டிலும் அமெரிக்க வீரர் பென் ஷெல்டன் கடும் சவால் அளித்தார்.
From heartbreak to history for Sascha 🗽 pic.twitter.com/HQils54jw0— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
இருப்பினும், டை-பிரேக்கர் வரை சென்ற அந்த செட்டை ஸ்வெரெவ் 7-6 (7-2) என்ற கணக்கில் போராடி வென்றார். அதன் பின், மூன்றாவது செட்டில் மீண்டும் பலமான கம்பேக் கொடுத்த பென் ஷெல்டன், சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 7-5 என்ற கணக்கில் செட்டைக் கைப்பற்றி பதிலடி கொடுத்தார். இதனால், இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெறுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் மேலும் அதிகரித்தது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற, வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் நான்காவது செட்டில் மீண்டும் தனது முழு ஃபார்முக்கு வந்த ஸ்வெரெவ், ஷெல்டனுக்கு எந்தவொரு வாய்ப்பையும் தராமல் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடிய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், நான்காவது செட்டை 6-2 என்ற கணக்கில் எளிதில் கைப்பற்றியதுடன், பென் ஷெல்டனுக்கு அதிர்ச்சி கொடுத்து சாம்பியன் பட்டத்தை முத்தமிட்டார்.
இதன் மூலம் இப்போட்டியின் முடிவில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 என்ற செட் கணக்கில் பென் ஷெல்டனை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினார். மேலும், அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் வெல்லும் முதல் சாம்பியன் பட்டம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. முன்னதாக, கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டி வரை முன்னேறிய நிலையிலும், அவர் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடத்தையே பிடித்திருந்தார்.
Aaaand that’s a wrap on Grand Slam tennis for 2026 🎬 pic.twitter.com/tjCnqbBxr5— US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026
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இந்நிலையில், 6 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் யு.எஸ். ஓபன் டென்னிஸ் தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதுடன், அதில் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். இதுதவிர, இந்த ஆண்டில் மட்டும் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் வெல்லும் இரண்டாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் பட்டம் இதுவாகும். முன்னதாக, இந்த ஆண்டின் பிரெஞ்சு ஓபன் டென்னிஸ் தொடரிலும் ஸ்வெரெவ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.