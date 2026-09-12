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யுஎஸ் ஓபன் 2026 | சாம்பியன் பட்டம் யாருக்கு? இறுதிப்போட்டியில் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் - பென் ஷெல்டன் மோதல்!

நாளை நடைபெறவுள்ள யுஎஸ் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், தொடரின் முதல் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவை எதிர்த்து, 8ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார்.

அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் vs பென் ஷெல்டன்
அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் vs பென் ஷெல்டன் (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 12, 2026 at 11:46 AM IST

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ஹைதராபாத்: யுஎஸ் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகளின் முடிவில், உலகின் முன்னணி வீரர்களான அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் மற்றும் பென் ஷெல்டன் ஆகியோர் வெற்றி பெற்று இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளனர்.

யுஎஸ் ஓபன் (US Open) என்றழைக்கப்படும், ஆண்டின் இறுதி கிராண்ட்ஸ்லாம் அந்தஸ்து பெற்ற அமெரிக்க ஓபன் டென்னிஸ் தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு அரையிறுதிப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. இதன் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில், உலகின் முதல் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ், ரஷ்யாவின் கரேன் கச்சனோவை எதிர்கொண்டார்.

ஸ்வெரேவ் அசத்தல் வெற்றி

பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், தொடக்கம் முதலே அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்று அசத்தினார். இதன் காரணமாக முதல் செட்டை அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றினார். தொடர்ந்து நடைபெற்ற அடுத்தடுத்த செட் ஆட்டங்களிலும் ஸ்வெரெவ் எளிதான வெற்றியைப் பதிவு செய்வார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.

ஆனால், தனது அனுபவ ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி மீண்டெழுந்த (கம்பேக் கொடுத்த) கச்சனோவ், சரிக்குச் சமமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன் ஆட்டத்தையும் டை-பிரேக்கருக்குக் கொண்டு சென்றார். இருப்பினும், தொடர்ந்து சிறப்பாகச் செயல்பட்ட அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் இரண்டாவது செட்டை 7-6 (9-7) என்ற கணக்கிலும், மூன்றாவது செட்டை 7-6 (8-6) என்ற கணக்கிலும் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

இதன் மூலம் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ் 6-3, 7-6 (9-7), 7-6 (8-6) என்ற நேர் செட்களில் கச்சனோவை வீழ்த்தியதுடன், தொடர்ச்சியாகத் தனது மூன்றாவது கிராண்ட்ஸ்லாம் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி (2026 பிரெஞ்சு ஓபன், விம்பிள்டன், யுஎஸ் ஓபன்) சாதனை படைத்தார். அதேசமயம் யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் அவர் இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறுவது இது இரண்டாவது முறையாகும். முன்னதாக, கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு யுஎஸ் ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ஸ்வெரெவ் முதல் முறையாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

வரலாறு படைத்த ஷெல்டன்

இதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது அரையிறுதி ஆட்டத்தில், அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பென் ஷெல்டன் மற்றும் பிரான்சிஸ் தியாஃபோ நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தினர். இந்தப் போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பென் ஷெல்டன், தொடக்கத்தில் சற்று தடுமாற்றமான ஆட்டத்தையே வெளிப்படுத்தினார். அதனைப் பயன்படுத்திக் கொண்ட தியாஃபோ 6-4 என்ற கணக்கில் முதல் செட்டைக் கைப்பற்றி அசத்தினார்.

ஆனால், அதன் பின் வலுவான கம்பேக் வெளிப்படுத்திய பென் ஷெல்டன், அடுத்தடுத்து புள்ளிகளை வென்று அசத்தினார். குறிப்பாக, அவர் அடுத்த இரண்டு செட்களையும் 6-3, 6-3 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றித் தனது வெற்றியை நோக்கி முன்னேறினார். பின்னர், நான்காவது செட் ஆட்டத்தில் தியாஃபோ தனது சிறப்பான ஆட்டத்திற்குத் திரும்பியதால், இந்த செட்டை யார் கைப்பற்றுவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே மேலும் அதிகரித்தது.

இறுதியில், அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய பென் ஷெல்டன் 7-5 என்ற கணக்கில் அந்தச் செட்டையும் கைப்பற்றி டியாஃபோவிற்கு அதிர்ச்சி கொடுத்தார். இதன் மூலம் போட்டி முடிவில் பென் ஷெல்டன் 4-6, 6-3, 6-3, 7-5 என்ற செட் கணக்கில் பிரான்சிஸ் தியாஃபோவை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றார். இந்த வரலாற்று வெற்றியின் மூலம் பென் ஷெல்டன், முதல் முறையாக ஒரு கிராண்ட்ஸ்லாம் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளார்.

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இதையடுத்து நாளை (செப்.13) நடைபெறவுள்ள யுஎஸ் ஓபன் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு இறுதிப்போட்டியில், தொடரின் முதல் நிலை வீரரான ஜெர்மனியின் அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவை எதிர்த்து, 8ஆம் நிலை வீரரான அமெரிக்காவின் பென் ஷெல்டன் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளார். இதனால், இப்போட்டியில் யார் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்வார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

TAGGED:

US OPEN 2026
யுஎஸ் ஓபன் 2026
அலெக்சாண்டர் ஸ்வெரெவ்
பென் ஷெல்டன்
ALEXANDER ZVEREV VS BEN SHELTON

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