ETV Bharat / sports

ஐபிஎல் 2026: உர்வில் படேல் அதிரடியில் சிஎஸ்கே அபார வெற்றி; பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்தது லக்னோ

இந்தத் தோல்வியின் மூலம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி அதிகாரப்பூர்வமாக ஐபிஎல் 2026 பிளே-ஆஃப் ரேஸில் இருந்து முதல் அணியாக வெளியேறியது.

உர்வில் படேல்
உர்வில் படேல் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 10, 2026 at 9:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற்று அசத்தியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் இன்று சென்னையிலுள்ள எம்.ஏ.சிதம்பரம் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற சென்னை அணி கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தார்.

அதன்படி களமிறக்கிய லக்னோ அணிக்கு மிட்செல் மார்ஷ் - ஜோஷ் இங்கிலிஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இதில் அதிரடியாக விளையாடிய ஜோஷ் இங்கிலிஷ் 17 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்து அசத்தினார். மறுபக்கம் மிட்செல் மார்ஷ் 10 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து வந்த நிக்கோலஸ் பூரனும் ஒரு ரன்னுடன் நடையைக் கட்டினார்.

இதில் சதத்தை நெருங்கிய ஜோஷ் இங்கிலிஸ் 10 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 85 ரன்களை எடுத்து விக்கெட்டை இழந்த நிலையில், மேற்கொண்டு களமிறங்கிய வீரர்களில் ஷபாஸ் அஹ்மத் 43 ரன்களை எடுத்ததை தவிர மற்ற அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 203 ரன்களை எடுத்தது.

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் ஜேமி ஓவர்டன் 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய சிஎஸ்கே அணிக்கு சஞ்சு சாம்சன் - ருதுராஜ் கெய்க்வாட் அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் சஞ்சு சாம்சன் 3 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 28 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.

அடுத்து களமிறங்கிய உர்வில் படேல் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய உர்வில் படேல் 13 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தது, ஐபிஎல் தொடரில் அதிவேகமாக அரைசதம் கடந்த வீரர் என்ற சாதனையை சமன் செய்து அசத்தினார். மேற்கொண்டு 2 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 65 ரன்களை சேர்த்து அவரும் தனது விக்கெட்டை இழந்தார்.

அதன்பின்னர் கேப்டன் ருதுரஜ் கெய்க்வாட் 42 ரன்களிலும், கார்த்திக் சர்மா 20 ரன்களிலும், டெவால்ட் பிரேவிஸ் 10 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். இருப்பினும் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த ஷிவம் தூபே 15 ரன்களையும், பிரசாந்த் வீர 18 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியை தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதையும் படிக்கவும்

இதன் மூலம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 19.2 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன் 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சிஎஸ்கே அணி 12 புள்ளிகளுடன் தரவரிசையில் 5ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறியது. மறுபக்கம் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்து தொடரிலிருந்து வெளியேறியுள்ளது.

TAGGED:

URVIL PATEL
SUPER GIANTS VS SUPER KINGS
FASTEST 50 IN IPL
CRICKET
IPL 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.