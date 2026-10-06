கோல் மழை பொழிந்த உருகுவே: 6-1 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி அதிர்ச்சி தோல்வி!
உருகுவே அணிக்கு எதிரான நட்புரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி வீரர் அனிருத் தாப்பா கோலடித்து அசத்தினார்.
Published : October 6, 2026 at 10:50 PM IST
கொல்கத்தா: உருகுவே அணிக்கு எதிரான சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான கால்பந்து போட்டியில் இந்திய அணி 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் தோல்வியைத் தழுவியது.
இந்தியா - உருகுவே கால்பந்து அணிகளுக்கு இடையிலான சர்வதேச நட்பு ரீதியிலான போட்டி கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட்லேக் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில், இரு அணி வீரர்களும் தொடக்கம் முதலே விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.
ஆட்டத்தின் தொடக்கத்திலேயே அதிரடி காட்டிய உருகுவே அணிக்கு, 12ஆவது நிமிடத்தில் ஒரு பெனால்டி வாய்ப்பு கிடைத்தது. அதனைப் பயன்படுத்தி அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் டார்வின் நூனியஸ் முதல் கோலை அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.
The #BlueTigers trail at half-time. #INDURU #IndianFootball pic.twitter.com/YBsoVTmd1B— Indian Football (@IndianFootball) October 6, 2026
அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 22ஆவது நிமிடத்தில், இந்திய வீரர் அனிருத் தாப்பா ஒரு அற்புதமான கோல் அடித்து பதிலடி கொடுத்தார். இதனால் ஆட்டம் 1-1 என சமநிலையை எட்டியது. அதன்பின்னர், மைதானத்தில் நிலவிய மோசமான வானிலை காரணமாக போட்டி தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டு, பின்னர் மீண்டும் தொடங்கியது.
ஆட்டம் மீண்டும் தொடங்கிய சில நிமிடங்களிலேயே, அதாவது 28ஆவது நிமிடத்தில் உருகுவே அணியின் மேக்சிமிலியானோ அராவ்ஜோ கோலடித்து அசத்தினார். இதனால் ஆட்டத்தின் முதல் பாதி முடிவில் உருகுவே அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் உருகுவே அணி தங்களது முழு ஆதிக்கத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஆட்டத்தின் 53ஆவது நிமிடத்தில் ரோட்ரிகோ ஜலாசரும், 59ஆவது நிமிடத்தில் அராவ்ஜோவும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து தங்களது அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
We gave it our all. #INDURU #BlueTigers #IndianFootball pic.twitter.com/tsl1fxzukw— Indian Football (@IndianFootball) October 6, 2026
அத்துடன் நிறுத்தாமல், ஆட்டத்தின் 71ஆவது நிமிடத்தில் ஜுவான் மானுவல் சனாப்ரியாவும், 86ஆவது நிமிடத்தில் ரோட்ரிகோ அகியரும் கோல்களைப் பதிவு செய்து மிரட்டினர்.
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மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய இந்திய அணியால் உருகுவே அணியின் டிஃபென்ஸைத் தாண்டி எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதி ஆட்டநேர முடிவில் உருகுவே அணி 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் இந்திய அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.