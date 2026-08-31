WTC புள்ளிப்பட்டியல் | ஆஸ்திரேலியா முதலிடம், இங்கிலாந்து முன்னேற்றம்; நெருக்கடியில் இந்தியா!
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி முன்னேற வேண்டுமெனில், எஞ்சியுள்ள 7 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 5 போட்டிகளில் கட்டாயம் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
Published : August 31, 2026 at 5:21 PM IST
ஹைதராபாத்: பாகிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றி பெற்றதையடுத்து, ஐசிசி உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது.
இங்கிலாந்து - பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி லண்டனில் உள்ள லார்ட்ஸ் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்று முடிந்தது. இப்போட்டியில் இங்கிலாந்து அணி 194 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரையும் இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் (ஐசிசி) உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் (WTC 2025-2027) தொடருக்கான புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிப்பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில், முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி தான் விளையாடிய 10 போட்டிகளில் 8 வெற்றிகளுடன், 80 சதவீத வெற்றி விகிதத்தைப் பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் தொடர்ந்து முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. அதேபோல், நடப்பு சாம்பியனான தென்னாப்பிரிக்க அணி 4 போட்டிகளில் 3 வெற்றிகளுடன், 75 சதவீத வெற்றி விகிதத்தைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தில் தொடர்ந்து நீடிக்கிறது.
Victory in the Lord's Test helps England over take Sri Lanka in the #WTC27 standings 🔥— ICC (@ICC) August 30, 2026
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ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா ஆகிய இரு அணிகளும் தங்களின் தற்போதைய ஃபார்மைத் தக்கவைத்துக் கொண்டால், 2027 இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறுவது எளிதாகிவிடும். அதேசமயம், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் பெற்ற வெற்றியின் மூலம் இங்கிலாந்து அணி 34.44 சதவீத வெற்றி விகிதத்துடன் இலங்கையைப் பின்னுக்குத் தள்ளி புள்ளிப்பட்டியலில் 6ஆவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது.
மறுபக்கம், தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து வரும் பாகிஸ்தான் அணி 16.67 சதவீத வெற்றி விகிதத்துடன் புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தரவரிசைப் பட்டியலில் இந்திய அணி 51.52 சதவீத வெற்றி விகிதத்துடன் 5ஆவது இடத்தில் நீடிக்கிறது. அதே நேரத்தில், நியூசிலாந்து (72.22%) மற்றும் வங்கதேசம் (55.56%) அணிகள் முறையே 3 மற்றும் 4ஆவது இடங்களில் உள்ளன. இலங்கை மற்றும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகள் 7 மற்றும் 8ஆவது இடங்களைப் பிடித்துள்ளன.
Challenging times for Pakistan after recent losses in Test cricket 👀#WTC27 https://t.co/xn94BsCeHu— ICC (@ICC) August 31, 2026
உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெற, புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களைப் பிடிப்பது அவசியமாகும். இந்திய அணி இந்த உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் இன்னும் 7 டெஸ்ட் போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடவுள்ளது. இதில் 2 டெஸ்ட் போட்டிகள் நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிராக நியூசிலாந்திலும், 5 டெஸ்ட் போட்டிகள் ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிராகச் சொந்த மண்ணிலும் நடைபெறவுள்ளன.
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இதனால், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் இறுதிப்போட்டிக்கு இந்திய அணி முன்னேற வேண்டுமெனில், எஞ்சியுள்ள 7 போட்டிகளில் குறைந்தபட்சம் 5 போட்டிகளில் கட்டாயம் வெற்றியைப் பதிவு செய்ய வேண்டிய நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணமாக, வரவிருக்கும் நியூசிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்கள் இந்திய அணிக்கு வாழ்வா-சாவா போராட்டமாக அமைந்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.