ஓட்டல் பணிப்பெண்ணிடம் பாகிஸ்தான் வீரர் அத்துமீறல்? பரபரக்கும் விசாரணை
பாகிஸ்தான் அணி இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரிலிருந்து வெளியேறிய நிலையில், வீரர்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் அந்நாட்டு கிரிக்கெட்டிற்கு பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஹைதராபாத்: டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் போது, இலங்கையில் தங்கியிருந்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் ஓட்டல் பெண் ஊழியரிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிய நிலையில், மற்றொரு இறுதிப்போட்டிக்கான மோதலில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இன்று பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இந்த தொடர் தற்சமயம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி இருந்தாலும், தொடக்கம் முதலே பல்வேறு சர்ச்சைகளை எதிர்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக பாகிஸ்தான் அணியின் போட்டிகள் இலங்கைக்கு மாற்றப்பட்டது, வங்கதேச அணி பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி தொடரில் இருந்து வெளியேறியது, ஸ்காட்லாந்து அணிக்கு வாய்ப்பு வழங்கியது, போர் பதற்றம் காரணமாக வீரர்கள் நாடு திரும்ப முடியாதது என பல்வேறு சர்ச்சைகள் தொடர்ந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், டி20 உலகக் கோப்பைத் தொடரின் போது, இலங்கையில் தங்கியிருந்த பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர் ஒருவர் ஓட்டல் பெண் ஊழியரிடம் தவறாக நடந்துகொண்டதாக எழுந்துள்ள புகார் சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதன்படி, இலங்கை அணிக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்றின் கடைசிப் போட்டிக்கு முன்னதாக, ஹோட்டலில் பணிபுரியும் பெண் ஊழியரிடம் பாகிஸ்தான் வீரர் ஒருவர் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அப்போது அந்தப் பெண் உதவி கேட்டு அலறியதை அடுத்து, ஓட்டல் ஊழியர்கள் அங்கு வந்து அவரை மீட்டுள்ளனர்.
அதன்பின், ஓட்டல் நிர்வாகம் பாகிஸ்தான் அணியின் மேலாளர் நவீத் சீமாவிடம் இது குறித்து புகார் அளித்ததாகவும், அதற்கு அவர் ஓட்டல் நிர்வாகத்திடம் மன்னிப்பு கோரியதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும் குற்றம் சாட்டப்பட்ட வீரரின் பெயர் தற்போதுவரை வெளியிடப்படவில்லை.
இதனிடையே, புகார் தொடர்பாக பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது. விசாரணையின் முடிவில் வீரர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் உறுதி செய்யப்படும் பட்சத்தில் அவர் மீது மிக கடுமையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கவும் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஏற்கெனவே பாகிஸ்தான் அணி இந்த டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் சூப்பர் 8 சுற்றில் சந்தித்த தோல்விகள் காரணமாக அரையிறுதி வாய்ப்பை இழந்து தொடரில் இருந்து வெளியாறியது. இதன் காரணமாக அந்நாட்டு கிரிக்கெட் வாரியம் வீரர்களுக்கு அபாராதம் விதித்துள்ளதாக கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், இச்சம்பவம் அந்நாட்டு கிரிக்கெட்டிற்கு மேலும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில் பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வீரர்கள் இதுபோன்ற பிரச்சனைகளில் சிக்குவது இது முதல்முறை அல்ல. கடந்த ஆண்டு இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்தின் போது பாகிஸ்தான் ஷாஹீன்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய ஹைதர் அலி என்ற வீரர், பெண் ஒருவரிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டை தொடர்ந்து மான்செஸ்டர் காவல்துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டார்.
அதன்பின் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் போதிய ஆதாரங்கள் இல்லாத காரணத்தால் ஹைதர் அலியை வழக்கில் இருந்து விடுத்திருந்தது. இதுதவிர சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக பாகிஸ்தான் அணி ஊழியர் ஒருவர் மீதும் பணிப்பெண்ணிடம் தவறாக நடந்து கொண்டதற்காக அபராதம் விதிக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.