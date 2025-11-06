ETV Bharat / sports

'இது என்னப்பா நடப்பு சாம்பியனுக்கு வந்த சோதன'- விற்பனைக்கு வந்த ஆர்சிபி; அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்!

டியாஜியோ நிறுவனம் எதிர்வரும் 2026 மார்ச் 31ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக தாங்கள் நிர்வகித்து வரும் ஆர்சிபி அணியை விற்கும் முனைப்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

ஐபிஎல் கோப்பையுடன் ஆர்சிபி அணி
ஐபிஎல் கோப்பையுடன் ஆர்சிபி அணி (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 6, 2025 at 12:02 PM IST

ஹைதராபாத்: எதிர்வரும் ஐபிஎல் தொடரின் 19ஆவது சீசனுக்கு முன்னதாக நடப்பு ஐபிஎல் சாம்பியன் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி விற்கப்படவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் ஐபிஎல் தொடரின் 18-வது சீசன் நடந்து முடிந்தது. இதில் ரஜத் பட்டிதார் தலைமையிலான ராயல் சேல்ஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, இறுதிப் போட்டியில் 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பஞ்சாப் கிங்ஸை வீழ்த்தி முதன்முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது. இதனையடுத்து, ஆர்சிபி நிர்வாகம் ரசிகர்களுடன் இதனை கொண்டாட வேண்டும் என்பதற்காக, பெங்களூரு சின்னசாமி கிரிக்கெட் மைதானத்தில், வெற்றி கொண்டாட்ட நிகழ்ச்சிக்கு ஏற்பாடு செய்திருந்தது.

ஆனால், இந்த வெற்றிக் கொண்டாட்டத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் உயிரிழந்தனர். இதனையடுத்து, நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டளர்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டன. அச்சம்பவத்திற்கு பிறகு பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானம் போட்டிகளை நடத்த தகுதியற்றது என அறிவிக்கப்பட்டதுடன், அங்கு நடைபெற இருந்த மகாராஜா பிரீமியர் லீக், ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை போட்டிகள் ஆகியவை வேறு மைதானத்திற்கு மாற்றப்பட்டிருந்தன.

இந்த நிலையில், கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தையடுத்து, ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியானது வேறு நிர்வாகத்திற்கு விற்கப்படவுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகின. இருப்பினும் அது வெறும் தகவலாக மட்டுமே இருந்த நிலையில், தற்சமயம் ஆர்சிபி அணியானது விற்பனைக்கு வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. அந்தவகையில் ஆர்சிபி ஆடவர் மற்றும் மகளிர் அணியை இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த முன்னணி மதுபான நிறுவனமான டியாஜியோ நிர்வகித்து வந்தது.

ஆனால் தற்சமயம் அந்நிறுவனமானது எதிர்வரும் 2026 மார்ச் 31ஆம் தேதிக்கு முன்னதாக ஆர்சிபி அணியை விற்கும் முனைப்பில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இதுகுறித்து கிரிக்ஸ்பஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறுவனத்தின் துணை நிறுவனமான ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் (RCSPL) மீதான தனது முதலீட்டை மறுஆய்வு செய்து வருவதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மேலும், யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனத்தின் இன் நிர்வாக இயக்குநரும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரியுமான பிரவீன் சோமேஷ்வர், “ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் ஆனது, யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸுக்கு ஒரு மதிப்புமிக்க மற்றும் முக்கிய சொத்தாக இருந்தது. இருப்பினும் எங்களின் முதன்மை தொழிலின் நலன்களைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த முடிவை எடுத்துள்ளோம்” என்று கூறியுள்ளார். இதன் மூலம் ஆர்சிபி அணி விறுபனைக்கு வந்துள்ள தகவலானது உறுதியாகியுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடரில் அதிக ரசிகர்கள் பட்டாளத்தைக் கொண்டிருக்கும் அணிகளில் ஒன்றாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு உள்ளது. அதற்கு காரணம் அந்த அணியில் பல அனுபவமிக்க நட்சத்திர வீரர்கள் இருந்ததுதான். அந்த வகையில் கிறிஸ் கெய்ல், ஏபி டிவில்லியர்ஸ், ராகுல் டிராவிட், டேனியல் வெட்டோரி, ஃபாஃப் டு பிளெசிஸ், ஷேன் வாட்சன், டேல் ஸ்டெய்ன் போன்ற வீரர்கள் ஆர்சிபி அணிக்காக முந்தைய சீசன்களில் விளையாடியுள்ளனர். அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணியின் ஜாம்பவான் விராட் கோலி 18 சீசன்களாக ஆர்சிபி அணிக்காக விளையாடி வருவது அந்த அணிக்கு பெரும் புகழை தேடிக்கொடுத்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

