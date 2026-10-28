கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தி திட்டம்: மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்!
இத்திட்டம் மூலம் விளையாட்டுப் பொருட்கள் துறையில் முக்கியப் பங்காற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர (MSME) நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் வகையில், தற்போதுள்ள தயாரிப்புப் பட்டறைகள் மற்றும் தொகுப்புகள் தரம் உயர்த்தப்படும்.
Published : October 28, 2026 at 7:48 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியாவை உலகளாவிய விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தியின் முக்கிய மையமாக மாற்றும் நோக்கில், ரூ.1,856.67 கோடி மதிப்பீட்டிலான "கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கு" மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
மத்திய பட்ஜெட் 2026-27 இன் போது அறிவிக்கப்பட்ட கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டம், 'மேக் இன் இந்தியா', 'ஆத்மநிர்பார் பாரத்' மற்றும் 'கேலோ பாரத் நிதி 2025' ஆகியவற்றின் தொலைநோக்குப் பார்வைகளுக்கு இணங்க வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இத்துறை மூலம் புதிய முதலீடுகளை ஈர்க்கவும், உள்நாட்டு உற்பத்தி மற்றும் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்கவும், பெருமளவிலான வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கவும் வழிவகுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், இந்தியாவை உலகளாவிய விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தியின் முக்கிய மையமாக மாற்றும் நோக்கில், ரூ.1,856.67 கோடி மதிப்பீட்டிலான "கேலோ இந்தியா விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் திட்டத்திற்கு" பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை இன்று ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
குறிப்பாக இத்திட்டம் 2026 ஆம் ஆண்டில் தொடங்கி, 2033-34 நிதியாண்டு வரை (சுமார் 8 ஆண்டுகள்) தொடர்ச்சியாகச் செயல்படுத்தப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் முக்கிய சிறப்பம்சங்கள்..,
ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி மண்டலங்கள்
விளையாட்டுப் பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள், விநியோகஸ்தர்கள், சோதனை மையங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புக்கூடங்கள் ஒரே இடத்தில் இயங்கும் வகையில் பிரத்யேக "விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தி மண்டலங்கள்" உருவாக்கப்படும். இவை 'பவ்யா' (BHAVYA) திட்டம் மற்றும் என்.ஐ.சி.டி.சி தொழில் பூங்காக்களுடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படும். இது, விளையாட்டுப் பொருட்கள் மதிப்புச் சங்கிலி முழுவதும் திறமையான உற்பத்தி, வலுவான தொழில்துறை இணைப்புகள் மற்றும் மேம்பட்ட போட்டித்திறனைச் சாத்தியமாக்கும்.
இந்த மண்டலங்கள், ஒருங்கிணைந்த உற்பத்தி வசதிகளை உருவாக்குவதற்கும், தொழில்துறை இணைப்புகளை வலுப்படுத்துவதற்கும், செயல்பாட்டுத் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கும் துணைபுரியும். இந்தத் தலையீடுகள் முதலீட்டை எளிதாக்கவும், உற்பத்தித் திறன்களை அதிகரிக்கவும், நாட்டில் ஒரு வலுவான விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் தளத்தின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கவும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.
முதலீடுகளை ஈர்த்தல் மற்றும் ஊக்கத்தொகை
விளையாட்டுப் பொருட்கள் துறையில் புதிய முதலீடுகளை ஈர்ப்பதும், உள்நாட்டு உற்பத்தித் திறனை வலுப்படுத்துவதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். முக்கிய முதலீட்டு ஆதரவுக் கூறு, முன்னணி உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய உற்பத்தியாளர்கள், பிராண்டுகள் மற்றும் சில்லறை விற்பனைச் சங்கிலிகள், நியமிக்கப்பட்ட விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தி மண்டலங்களுக்குள் உற்பத்தி வசதிகளை நிறுவ ஊக்குவிப்பதோடு, வலுவான விநியோகஸ்தர் மற்றும் துணைச் சூழல் அமைப்புகளின் வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கும்.
இதற்குத் துணையாக, வருவாய் சார்ந்த ஆதரவுக் கூறு, அதிக உற்பத்தி, திறன் விரிவாக்கம் மற்றும் நீடித்த உற்பத்தி வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும். இதற்கு ரூ.1,130 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது இறக்குமதியைக் குறைத்து, தனியார் முதலீடுகளை ஊக்குவிக்கும்.
MSME மற்றும் உற்பத்தித் தொகுப்புகள்
விளையாட்டுப் பொருட்கள் துறையில் முக்கியப் பங்காற்றும் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர (MSME) நிறுவனங்களின் வளர்ச்சியை ஆதரிக்கும் வகையில், தற்போதுள்ள தயாரிப்புப் பட்டறைகள் மற்றும் தொகுப்புகள் தரம் உயர்த்தப்படும். இதற்காகப் பொதுவான பயன்பாட்டு வசதிகள் மற்றும் பகிரப்பட்ட உள்கட்டமைப்புகள் மேம்படுத்தப்படும்.
தரம் மற்றும் சர்வதேச தரச்சான்றிதழ்
சர்வதேச அளவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தரம் மற்றும் செயல்திறன் தரநிலைகளை எட்ட, சர்வதேச விளையாட்டு கூட்டமைப்புகளிடமிருந்து சான்றிதழ்களைப் பெறுவதற்கும் புதுப்பிப்பதற்கும் உற்பத்தியாளர்களுக்கு ரூ.105 கோடி நிதி ஒதுக்கீட்டில் ஆதரவு வழங்கப்படும். இது இந்தியத் தயாரிப்புகள் மீதான உலகளாவிய நம்பிக்கையை வலுப்படுத்தும்.
ஆராய்ச்சி மற்றும் சிறப்பு மையங்கள்
இத்திட்டம், விளையாட்டுப் பொருட்கள் துறையில் ஆராய்ச்சி, வடிவமைப்பு மற்றும் புத்தாக்கத்தை வலுப்படுத்துவதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துகிறது. விளையாட்டு உபகரணங்கள், பொருள் அறிவியல், பாதுகாப்பு கவசங்கள் மற்றும் மேம்பட்ட உற்பத்தித் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவற்றில் ஆராய்ச்சியை ஊக்குவிப்பதற்காக, முன்னணி கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களில் சிறப்பு மையங்களை நிறுவுவதற்கு ஆதரவு வழங்கப்படும்.
'அனுசந்தன் தேசிய ஆராய்ச்சி அறக்கட்டளை'யுடனான ஒருங்கிணைப்பின் மூலம் ஆராய்ச்சி நடவடிக்கைகள் ஊக்குவிக்கப்படும். மேலும், 'ஸ்டார்ட்அப் இந்தியா' திட்டத்தின் கீழ் விளையாட்டுத் துறை சார்ந்த புதிய நிறுவனங்களுக்குப் பிரத்யேக ஆதரவு வழங்கி, புதிய தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தயாரிப்புகளின் சோதனை, சரிபார்ப்பு மற்றும் வணிகமயமாக்கல் எளிதாக்கப்படும்.
திறன் மேம்பாடு மற்றும் வேலைவாய்ப்பு
விளையாட்டுப் பொருட்கள் துறையின் வேலைவாய்ப்பு மிகுந்த தன்மையை உணர்ந்து, இத்திட்டம் தொழில்துறை தேவைகளுக்கு ஏற்ப திறன் மேம்பாட்டு முயற்சிகளை ஆதரிக்கும். மாறிவரும் தொழில்துறைத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பயிற்சி இருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவு அமைச்சகம் மற்றும் தொடர்புடைய தொழில்துறைப் பங்குதாரர்களுடன் இணைந்து திறன் மேம்பாட்டு முன்னெடுப்புகள் செயல்படுத்தப்படும். இந்த முயற்சிகள், திறமையான மனிதவளத்திற்கான அதிகரித்து வரும் தேவையைப் பூர்த்தி செய்யவும், விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தித் துறையின் நீண்டகால வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கவும் உதவும்.
உலகளாவிய சந்தை மற்றும் லட்சியங்கள்
இந்தத் திட்டம், பிரத்யேகமான வர்த்தகக்குறியாக்கம், மக்களைச் சென்றடைதல் மற்றும் சந்தை மேம்பாட்டு முயற்சிகள் மூலம் சர்வதேச விளையாட்டுப் பொருட்கள் சந்தைகளில் இந்தியாவின் இருப்பை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ஏற்றுமதி ஊக்குவிப்பு இயக்கத்தைப் பயன்படுத்திக்கொண்டு, இந்த முயற்சிகள் இந்திய விளையாட்டுப் பொருட்களின் தெரிவுநிலையை மேம்படுத்தி, சந்தை அணுகலை வலுப்படுத்தி, சர்வதேச சந்தைகளில் அவற்றின் பரவலான ஊடுருவலுக்கு ஆதரவளிக்கும்.
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இத்திட்டமானது இந்தியாவை விளையாட்டுப் பொருட்கள் உற்பத்தியில் வெறும் நுகர்வோராக மட்டும் வைக்காமல், உலகளாவிய வடிவமைப்பு, புத்தாக்கம் மற்றும் விநியோகச் சங்கிலியின் முதன்மை மையமாக மாற்றியமைக்கும் ஒரு தொலைநோக்கு முன்னெடுப்பாகப் பார்க்கப்படுகிறது. இது, உலகின் முன்னணி விளையாட்டு நாடாக உருவெடுக்க வேண்டும் என்ற இந்தியாவின் லட்சியத்திற்கு வலுசேர்க்கும் ஒன்றாகப் பார்க்கப்படுகிறது.