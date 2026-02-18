டி20 உலகக் கோப்பை 2026: இந்தியாவின் வெற்றிப்பயணம் தொடருமா? நெதர்லாந்துடன் இன்று மோதல்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இந்தியா-நெதர்லாந்து அணிகள் ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்திய நிலையில், அதில் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
அஹ்மதாபாத்: இந்தியா மற்றும் நெதர்லாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 உலக கோப்பை லீக் போட்டி இன்று நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. 20 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு 7 அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. அதேசமயம் கடைசி இடத்திற்கான போட்டியில் அமெரிக்கா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணி உள்ளன. மறுபக்கம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் நடப்பு சாம்பியன் அந்தஸுடன் களமிறங்கிய இந்திய அணி தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவதுடன், அடுத்தடுத்து வெற்றிகளையும் பதிவு செய்து சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.
இந்த நிலையில், இந்திய அணி இன்றைய தினம் தங்களின் கடைசி லீக் போப்ட்டியில் நெதர்லாந்து எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே டி20 உலகக் கோப்பையில் தொடர் வெற்றிகளை குவித்து வரும் இந்திய அணி, இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தக்கவைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்து வருகின்றன.
February 16, 2026
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய மூன்று லீக் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் இஷான் கிஷன் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் மறுபக்கம் அபிஷேக் சர்மா அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் டக் அவுட்டாகி இருப்பது அணிக்கு சற்று கவலை அளிக்கும் செய்தியாக மாறி வருகிறது.
இதனால் இன்றைய போட்டியில் அவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளது. மேற்கொண்டு ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் தூபே, ரிங்கு சிங் உள்ளிட்டோர் தங்கள் வேலைகளை சரியாக செய்து வருவது அணிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை வழங்கி வருகிறது. அதேபோல் இந்திய அணி பவுலர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால், இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி எளிதான வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நெதர்லாந்து அணி
மறுபக்கம் ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் தலைமையிலான நெதர்லாந்து அணி அடுத்தடுத்த தோல்விகள் காரணமாக சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை ஏறத்தாழ இழந்துள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் அவர்கள் ஆறுதல் வெற்றிக்காக போராடுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த போட்டியில் மேக்ஸ் ஓடவுட், பாஸ் டி லீட், ஆர்யன் தத் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் சிறப்பாக செயல்படுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் உள்ளது.
நேருக்கு நேர்
இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் ஒரு முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளனர். அதுவும் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மட்டும் தான். இந்த போட்டியில் இந்திய அணி 56 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நெதர்லாந்து அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது.
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 14 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 9 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 5 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா/சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
நெதர்லாந்து: மைக்கேல் லெவிட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், பாஸ் டி லீட், காலின் அக்கர்மேன், ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ்(கேப்டன்), சாக் லயன்-கேசெட், ரோலோஃப் வான்டெர் மெர்வே, லோகன் வான் பீக், ஆர்யன் தத், பால் வான் மீகெரென், பிரெட் கிளாசென்.