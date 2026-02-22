டி20 உலகக் கோப்பை: சூப்பர் 8 போட்டியில் இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா இன்று மோதல்
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் லீக் சுற்றில் தோல்வியையே தழுவாத இரு அணிகள் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
Published : February 22, 2026 at 1:22 PM IST
அஹ்மதாபாத்: டி20 உலக கோப்பை சூப்பர் 8 பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் இன்று மோதவுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் போட்டிகள் சமீபத்தில் முடிவடைந்தன. 20 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின் சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு இந்தியா, இங்கிலாந்து, இலங்கை, தென்னாப்பிரிக்கா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், நியூசிலாந்து, பாகிஸ்தான் மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகள் முன்னேறியுள்ளன. இதனையடுத்து நேற்று முதல் சூப்பர் 8 சுற்று போட்டிகள் தொடங்கி நடைபெற்று வருகின்றன.
It's game on! 💪 Eight teams chasing one trophy at the 2026 #T20WorldCup 🏆— ICC (@ICC) February 21, 2026
Don't miss it. Broadcast details here 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/lbg18Y2fSg
அதன்படி, இன்று நடைபெறும் மூன்றாவது சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. லீக் சுற்றில் தோல்வியையே தழுவாத இரு அணிகளும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடிய நான்கு லீக் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் இஷான் கிஷன் தொடர்ந்து அபாரமாக விளையாடி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. அதேசமயம் மறுபக்கம் அபிஷேக் சர்மா அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் டக் அவுட்டாகி இருப்பது அணிக்கு சற்று கவலை அளிக்கும் செய்தியாக மாறி வருகிறது.
𝐀𝐡𝐦𝐞𝐝𝐚𝐛𝐚𝐝 𝐚𝐰𝐚𝐢𝐭𝐬 𝐚 𝐭𝐡𝐫𝐢𝐥𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝟖 𝐜𝐥𝐚𝐬𝐡 ⏳#TeamIndia is all set and ready for #INDvSA 👊#T20WorldCup | #MenInBlue pic.twitter.com/ITVpUg9e9k— BCCI (@BCCI) February 21, 2026
இதனால் இன்றைய போட்டியில் அவருக்கு பிளேயிங் லெவனில் இடம் கிடைக்குமா? என்ற கேள்விகளும் அதிகரித்துள்ளது. இதனிடையே, ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் தூபே, ரிங்கு சிங் உள்ளிட்டோர் சிறப்பாக விளையாடி வருவது அணிக்கு கூடுதல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தி வருகிறது. அதேபோல் இந்திய அணி பவுலர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவதால், இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்யும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
ஐடன் மார்கம் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்க அணியும் லீக் சுற்றின் அனைத்து போட்டிகளிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி தொடர் வெற்றியை பெற்றுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஐடன் மார்க்ரம், குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கெல்டன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் என நட்சத்திர வீரர்கள் வரிசை கட்டி நிற்பது அணியின் பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
Matchday! 🏆— Proteas Men (@ProteasMenCSA) February 22, 2026
The Super 8s are here as #TheProteas look to build on their outstanding #T20WorldCup campaign. 🙌
Up next: defending champions, India, with all eyes on a blockbuster battle in Ahmedabad. 🇿🇦🏏🇮🇳
Don’t miss a moment of the action. Live on SuperSport! 📺… pic.twitter.com/YG05JVXf8I
அதேசமயம் பவுலிங்கில் மார்கோ ஜான்சன், லுங்கி இங்கிடி, காகிசோ ரபாடா, ஆன்ரிச் நோர்ட்ஜே, கேசவ் மஹாராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே உள்ளிட்டோர் எதிரணிக்கு பெரும் தலைவலியை ஏற்படுத்தி வருகிறார்கள். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று அரையிறுதி வாய்ப்பை பிரகாசமாக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன.
நேருக்கு நேர்
இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் 35 முறை நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. அதில் இந்திய அணி 21 வெற்றிகளை பதிவு செய்து தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 13 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதனால் இந்த போட்டியிலும் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்து ஆதிக்கத்தை தொடருமா? என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
𝐑𝐮𝐧𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐟𝐥𝐲. 𝐒𝐭𝐮𝐦𝐩𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞. 𝐇𝐞𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐫𝐚𝐜𝐞.— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
Ahmedabad, buckle up - these two powerhouses are set for an all-out showdown! 🥵
ICC Men’s #T20WorldCup SUPER 8 👉 #INDvSA | SUN, 22 FEB, 6 PM pic.twitter.com/ReMppQ99yX
நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 15 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 10 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 5 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா/சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், அக்ஸர் படேல், வருண் சக்ரவர்த்தி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா, அர்ஷ்தீப் சிங்.
தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ராம் (கேப்டன்), குயின்டன் டி காக், ரியான் ரிக்கல்டன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், டேவிட் மில்லர், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கார்பின் போஷ், மார்கோ ஜான்சன், ககிசோ ரபாடா, கேசவ் மகாராஜ், லுங்கி இங்கிடி.