நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து | போர்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் த்ரில் வெற்றி!
யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரில் போர்ச்சுகல் அணி 2–1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது.
Published : September 28, 2026 at 1:01 PM IST
ஹைதராபாத்: யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) கால்பந்து தொடரின் லீக் சுற்று ஆட்டங்களில், போர்ச்சுகல் மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் தங்களது அபார திறமையால் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை 'நேஷன்ஸ் லீக்' என்ற சர்வதேச கால்பந்து தொடர் நடத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், நடப்பு சீசனுக்கான நேஷன்ஸ் லீக் போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடைபெற்ற குரூப் 'டி' ஆட்டத்தில் நார்வே மற்றும் போர்ச்சுகல் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின.
போர்ச்சுகல் த்ரில் வெற்றி
இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இரு அணிகளும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்தன. ஆட்டத்தின் 17-ஆவது நிமிடத்தில் போர்ச்சுகல் அணி வீரர் ஜோவா ஃபெலிக்ஸ் கோலடித்து தனது அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் நார்வே அணி பலமான 'கம்பேக்' கொடுத்தது. குறிப்பாக, அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் எர்லிங் ஹாலாண்ட் ஆட்டத்தின் 51-ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து போட்டியை சமன் செய்தார். ஆனால், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே (54-ஆவது நிமிடம்) போர்ச்சுகல் அணியின் கோன்சலோ ராமோஸ் ஒரு கோல் அடித்து, மீண்டும் தன் அணிக்கு முன்னிலையைத் தேடித்தந்தார்.
⚽ João Félix— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 27, 2026
⚽ Gonçalo Ramos
Portugal earn the win in Oslo 🇵🇹#NationsLeague pic.twitter.com/GmsUsZptJZ
அதனைத் தொடர்ந்து இறுதிவரை போராடிய நார்வே அணியால், எதிரணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்த்து மேலும் ஒரு கோல் அடிக்க முடியாமல் போனது. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் போர்ச்சுகல் அணி 2–1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம் போர்ச்சுகல் அணி 6 புள்ளிகளுடன் தனது பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது.
இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய ஸ்பெயின்
குரூப் 'சி' பிரிவில் நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் மோதின. இதில் ஆட்டம் தொடங்கிய 2-ஆவது நிமிடத்திலேயே ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர இளம் வீரர் லாமின் யமால் கோலடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதற்குப் பதிலடி கொடுத்த இங்கிலாந்து அணிக்கு, 36-ஆவது நிமிடத்தில் அந்தோனி கார்டனும், 40-ஆவது நிமிடத்தில் ஹாரி கேனும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தனர்.
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் அணி ஆக்ரோஷமாக விளையாடியது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 60-ஆவது நிமிடத்தில் அலெக்ஸ் பயெனாவும், 74-ஆவது நிமிடத்தில் மைகெல் ஒயர்சபாலும் கோலடித்து ஸ்பெயின் அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.
Sunday results ✅#NationsLeague pic.twitter.com/Vqcrtk4916— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 27, 2026
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அதே சமயம், இறுதிவரை போராடிய இங்கிலாந்து அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 3–2 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி மாபெரும் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் ஸ்பெயின் அணி 3 புள்ளிகளுடன் குரூப் 'சி' பிரிவில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அசத்தியுள்ளது.