நேஷன்ஸ் லீக் 2026 | உலக சாதனை படைத்த ஸ்பெயின்; இங்கிலாந்து அணி அபார கம்பேக்!
சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 40 போட்டிகளில் தோல்வியடையாத முதல் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது.
Published : September 30, 2026 at 1:50 PM IST
ஹைதராபாத்: யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) கால்பந்து தொடரின் லீக் சுற்று ஆட்டங்களில், இங்கிலாந்து மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகள் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் நடத்தப்படும் புகழ்பெற்ற 2026–27 யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடர், தற்போது விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. லீக் ஏ பிரிவின் குரூப் 3 ஆட்டங்களில், உலக கால்பந்து ரசிகர்களின் பெரும் எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் களமிறங்கிய முன்னணி அணிகளான ஸ்பெயினும் இங்கிலாந்தும் தங்களது வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தின.
ஸ்பெயின் உலக சாதனை
லீக் சுற்றின் ஆட்டத்தில், நடப்பு சாம்பியனான ஸ்பெயின் அணி பலம் வாய்ந்த குரோஷியாவை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டி தொடங்கிய 2-ஆவது நிமிடத்திலேயே, இளம் நட்சத்திர விங்கர் லமின் யமால் கோல் அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார். அதற்குப் பதிலடி கொடுக்கும் வகையில், ஆட்டத்தின் 28-ஆவது நிமிடத்தில் குரோஷிய வீரர் தியான் பெல்ஜோ ஒரு கோல் அடித்து ஆட்டத்தை சமன் செய்தார்.
Two goals and an assist for Lamine Yamal 🤯— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 29, 2026
An impressive victory for Spain 🙌#NationsLeague pic.twitter.com/IpbuI243FG
ஆனால், ஸ்பெயின் அணியின் மார்க் புபில் 31-ஆவது நிமிடத்தில் கோலடித்து அணியை மீண்டும் முன்னிலைப்படுத்தினார். இதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் ஸ்பெயின் அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் ஸ்பெயின் அணி முழு ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அந்த அணியின் நிகோ வில்லியம்ஸ் மற்றும் லமின் யமால் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தனர்.
மறுபக்கம், இறுதிவரை போராடிய குரோஷியா அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில், ஸ்பெயின் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் குரோஷியாவை துவம்சம் செய்து அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த வெற்றியின் மூலம், சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் தொடர்ச்சியாக 40 போட்டிகளில் தோல்வியடையாத முதல் அணி என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை ஸ்பெயின் படைத்துள்ளது.
இங்கிலாந்து கம்பேக் வெற்றி
மற்றொரு பரபரப்பான ஆட்டத்தில், இங்கிலாந்து அணி செக்கியாவை (Czechia) எதிர்கொண்டது. கடந்த போட்டியில் ஸ்பெயினிடம் அடைந்த தோல்விக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் நோக்கில், இங்கிலாந்து அணி இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. மறுபக்கம் செக்கியா அணியும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதால், முதல் பாதி ஆட்டத்தில் இரு அணிகளும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்யவில்லை.
England win in Prague 🏴#NationsLeague pic.twitter.com/5CuRN2SMOV— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 29, 2026
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தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி சிறப்பான கம்பேக் கொடுத்தது. அதன் பலனாக, ஆட்டத்தின் 47-ஆவது நிமிடத்தில் அந்தோணி கார்டனும், 69-ஆவது நிமிடத்தில் ஹாரி கேனும் கோலடித்து அசத்தினர். மறுபக்கம், செக்கியா அணியால் இறுதிவரை ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில், இங்கிலாந்து அணி 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் செக்கியா அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.