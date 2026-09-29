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நேஷன்ஸ் லீக் 2026 | துருக்கியை வீழ்த்தி இத்தாலி அபார வெற்றி; பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தியது பிரான்ஸ்!

இந்த வெற்றியின் மூலம் பிரான்ஸ் அணி 6 புள்ளிகளுடன் குரூப் ஏ புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை தக்கவைத்ததுடன், அடுத்த சுற்றுக்கான வாய்ப்பையும் பிரகாசப்படுத்தியுள்ளது.

பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தியது பிரான்ஸ்
பெல்ஜியத்தை வீழ்த்தியது பிரான்ஸ் (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2026 at 1:20 PM IST

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ஹைதராபாத்: யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) கால்பந்து தொடரின் லீக் சுற்று ஆட்டங்களில், இத்தாலி மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளன.

ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் (UEFA) நடத்தப்பட்டு வரும் இந்த சர்வதேச கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் போட்டிகள் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டம் ஒன்றில் பெல்ஜியம் மற்றும் பிரான்ஸ் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இரு அணிகளுமே சமபலம் வாய்ந்தவை என்பதால், இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது.

பிரான்ஸ் த்ரில் வெற்றி

இரு அணிகளுமே சமபலம் வாய்ந்தவை என்பதால், இப்போட்டியின் தொடக்கம் முதலே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்திருந்தது. இரு அணிகளும் டிஃபென்ஸில் வலுவாக இருந்ததன் காரணமாக, எதிரணி வீரர்களின் கோல் அடிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து தடுத்து நிறுத்தப்பட்டன. இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேரத்தில் இரு அணிகளாலும் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இரு அணிகளும் கோல் அடிக்கத் தீவிரமாகப் போராடின. போட்டி சமனில் முடியும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், ஆட்டத்தின் 89ஆவது நிமிடத்தில் பிரான்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீரர் மைக்கேல் ஒலிஸ் ஒரு அபாரமான கோலை அடித்து அணியை முன்னிலைப்படுத்தினார்.

இதனையடுத்து பதில் கோல் அடிக்க பெல்ஜியம் அணி இறுதிவரை போராடிய போதிலும், பிரான்ஸ் அணியின் பலமான தடுப்பாட்டத்தைத் தகர்க்க முடியாமல் போனது. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் பிரான்ஸ் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் பெல்ஜியம் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

துருக்கியை வீழ்த்தி இத்தாலி

மற்றொரு ஆட்டத்தில் இத்தாலி மற்றும் துருக்கி அணிகள் மோதின. இப்போட்டியின் ஆரம்பம் முதலே இத்தாலிய வீரர்கள் ஆக்ரோஷமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்தனர். அதன்படி ஆட்டத்தின் 9ஆவது நிமிடத்தில் அலஸாண்ட்ரோ பாஸ்டோனி இத்தாலி அணிக்காக முதல் கோலை அடித்து கணக்கைத் தொடங்கி வைத்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து 22ஆவது நிமிடத்தில் டேவிட் ஃபிரட்டேசியும், 27ஆவது நிமிடத்தில் மைக்கேல் கயோடேவும் அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்ய, முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவிலேயே இத்தாலி அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையைப் பெற்றது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்தில் துருக்கி அணி பதிலடி கொடுக்க முயன்றது. அதன் பலனாக ஆட்டத்தின் 47ஆவது நிமிடத்தில் பாரிஸ் அல்பர் துருக்கி அணிக்கான முதல் கோலை அடித்து அசத்தினார்.

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ஆனால், அடுத்த சில நிமிடங்களிலேயே இத்தாலியின் பியோ எஸ்போசிட்டோ தனது அணியின் 4ஆவது கோலை அடித்தார். அதன்பின் இறுதிவரை போராடிய துருக்கி அணியால் மேற்கொண்டு கோல் எதுவும் அடிக்க முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில் இத்தாலி அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் துருக்கி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.

TAGGED:

UEFA NATIONS LEAGUE
நேஷன்ஸ் லீக் 2026
பெல்ஜியம் VS பிரான்ஸ் கால்பந்து
இத்தாலி VS துருக்கி போட்டி முடிவு
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