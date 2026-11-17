நேஷன்ஸ் லீக் 2026 | நெதர்லாந்தை பந்தாடிய ஜெர்மனி; ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தி சுவிட்சர்லாந்து அபார வெற்றி!
பலம் வாய்ந்த நெதர்லாந்து அணியை 5–0 என்ற கோல் கணக்கில் பந்தாடிய ஜெர்மனி, 11 புள்ளிகளுடன் கோல்கள் அடிப்படையில் முதலிடத்தைப் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது.
Published : November 17, 2026 at 10:49 AM IST
ஹைதராபாத்: யுஇஎஃப்ஏ நேஷன்ஸ் லீக் (UEFA Nations League) கால்பந்து தொடரின் கடைசி சுற்று லீக் ஆட்டங்களில் ஜெர்மனி மற்றும் சுவிட்சர்லாந்து ஆகிய இரு அணிகளும் அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளன.
ஐரோப்பிய கால்பந்து சங்கங்களின் ஒன்றியத்தால் நடத்தப்பட்டு வரும் புகழ்பெற்ற நேஷன்ஸ் லீக் கால்பந்து தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெற்ற கடைசி சுற்று லீக் ஆட்டத்தில் ஜெர்மனி அணி, பலம் வாய்ந்த நெதர்லாந்து அணியை எதிர்கொண்டது. இந்தப் போட்டியின் தொடக்கம் முதலே அபாரமாக விளையாடிய ஜெர்மனி அணிக்கு 41வது நிமிடத்தில் டெர்ரி ஷெர்ஹாண்ட் முதல் கோல் அடித்து அசத்தினார்.
நெதர்லாந்தை பந்தாடியது ஜெர்மனி
இதன் மூலம் முதல் பாதி ஆட்ட நேர முடிவில் ஜெர்மனி அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை வகித்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் ஜெர்மனி அணி ஆதிக்கத்தைத் தொடர்ந்தது. அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர் ஃப்ளோரியன் விர்ட்ஸ் 60 மற்றும் 71வது நிமிடங்களில் அடுத்தடுத்து இரண்டு கோல்களை அடித்து அசத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து நிக்கோ ஷ்லோட்டர்பெக் 65வது நிமிடத்திலும், பிராஜன் க்ரூடா 77வது நிமிடத்திலும் கோல் அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய நெதர்லாந்து அணியால் எதிரணியின் டிஃபென்ஸைக் கடந்து எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இறுதியில், ஜெர்மனி 5–0 என்ற கோல் கணக்கில் நெதர்லாந்தை வீழ்த்தி பிரம்மாண்ட வெற்றியைப் பதிவு செய்தது.
A five-star performance from Germany 🌟 #NationsLeague https://t.co/yneV9fCGMX— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
இந்த வெற்றியின் மூலம் குரூப் 2 பிரிவில் ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து மற்றும் கிரீஸ் ஆகிய மூன்று அணிகளும் தலா 11 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் இருந்தன. எனினும், கோல்கள் அடிப்படையில் ஜெர்மனி முதலிடத்தைப் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளது. அதேசமயம், இந்தப் போட்டியில் நெதர்லாந்து தோல்வியைத் தழுவினாலும், புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அடுத்த சுற்றுக்குத் தகுதி பெற்றது.
ஸ்காட்லாந்தை வீழ்த்தியது சுவிட்சர்லாந்து
இன்று நடைபெற்ற மற்றொரு லீக் போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து அணி, ஸ்காட்லாந்தை எதிர்கொண்டது. போட்டியில் சுவிட்சர்லாந்து அணி தொடக்கம் முதலே டிஃபென்ஸில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டதுடன், எதிரணிக்கு அழுத்தத்தைக் கொடுத்தது. அதன் பலனாக ஆட்டத்தின் 22வது நிமிடத்தில் ஸ்காட்லாந்து வீரர் லூயிஸ் பெர்குசன் அடித்த 'ஓன் கோல்' மூலம் சுவிட்சர்லாந்து அணி முதல் பாதியில் முன்னிலை பெற்றது.
தொடர்ந்து இரண்டாவது பாதியில் ஆதிக்கம் செலுத்திய சுவிட்சர்லாந்து அணிக்கு, ஆட்டத்தின் 47வது நிமிடத்தில் வின்ஸ்லி பொட்டேலி மூலம் இரண்டாவது கோல் கிடைத்தது. அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 51வது நிமிடத்தில் ஆல்வின் சான்செஸும், ஆட்டத்தின் 89வது நிமிடத்தில் ஜெகி அம்டூனியும் அடுத்தடுத்து கோல்களை அடித்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய ஸ்காட்லாந்து அணியால் எந்தவொரு கோலையும் அடிக்க முடியவில்லை.
Some big wins in Monday's MD6 action 🍿 #NationsLeague https://t.co/qrfbaD2KCY— UEFA EURO (@UEFAEURO) November 16, 2026
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இறுதியில் சுவிட்சர்லாந்து அணி 4-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஸ்காட்லாந்து அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் சுவிட்சர்லாந்து அணி நடப்பு நேஷன்ஸ் லீக் தொடரில் விளையாடிய 6 போட்டிகளிலும் தோல்வியடையாமல் 16 புள்ளிகளுடன் தனது குரூப்பில் முதலிடம் பிடித்தது. மறுபக்கம் இந்தத் தோல்வி காரணமாக ஸ்காட்லாந்து அணி அடுத்த சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பை இழந்தது.