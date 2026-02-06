ETV Bharat / sports

15 பவுண்டரி..15 சிக்ஸர்..175 ரன்கள் - இறுதிப் போட்டியில் ருத்ரதாண்டவமாடிய சூர்யவன்ஷி

யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக 150 ரன்களை கடந்த வீரர் என்ற உலக சாதனையை இந்திய அணியின் வைபவ் சூர்யவன்ஷி படைத்துள்ளார்.

வைபவ் சூர்யவன்ஷி
வைபவ் சூர்யவன்ஷி (Getty)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 4:30 PM IST

ஹராரே: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 175 ரன்களை குவித்து ஆட்டமிழந்தார்.

ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இந்த தொடரில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறின. ஹராரேவில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

இதனையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஆரோன் ஜார்ஜ் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே இணை சிறப்பாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தினர். இதில் மாத்ரே நிதானமாக விளையாட, மறுபக்கம் சூர்யவன்ஷி தனது சிக்ஸர் தாக்குதலை தொடர்ந்தார்.

இதில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 32 பந்துகளில் தனது அரைசதத்தை பதிவு செய்தார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆயுஷ் மாத்ரேவும் அரைசதம் கடக்க, இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 142 ரன்களை எட்டியது. அதன்பின் ஆயுஷ் மாத்ரே 53 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 55 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்தார்.

அத்துடன் நிற்காத அவர் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்ததுடன் 71 பந்துகளில் 150 ரன்களையும் விளாசினார். இதனால் இந்த போட்டியில் சூர்யவன்ஷி இரட்டை சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 80 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 175 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இதன் மூலம் பல்வேறு சாதனைகளையும் சூர்யவன்ஷி நிகழ்த்தியுள்ளார்.

யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிக சிக்ஸர்கள்

இந்த போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 சிக்ஸர்களை விளாசியதன் மூலம், நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தமாக 30 சிக்ஸர்களை விளாசியுள்ளார். இதன் மூலம் இந்த உலகக் கோப்பை தொடர் மட்டுமின்றி யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றிலேயே அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார். இது தவிர யு19 உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்களை விளாசிய வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

யு19 உலகக் கோப்பையில் அதிக சிக்ஸர்கள்

  • 30* - வைபவ் சூர்யவன்ஷி - 2026
  • 18 - டெவால்ட் பிரெவிஸ் - 2022-ல்
  • 18 - ஃபின் ஆலன் - 2016 மற்றும் 2018
  • 15 - ஜாக் பர்ன்ஹாம் - 2016
  • 14 - மைக்கேல் ஹில் - 2008

யு19 உலகக் கோப்பையில் ஒரு இன்னிங்ஸில் அதிக சிக்ஸர்கள்

  • 15* - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (இந்தியா) vs இங்கிலாந்து, ஹராரே, 2026
  • 12 - மைக்கேல் ஹில் (ஆஸ்திரேலியா) vs நமீபியா, பினாங்கு, 2008
  • 11 - கிரேக் சிம்மன்ஸ் (ஆஸ்திரேலியா) vs கென்யா, டினெடின், 2002

அதிவேக 150+ ரன்கள்

இந்த போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி வெறும் 71 பந்துகளில் தனது 150 ரன்களை கடந்தார். இதன் மூலம் யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிவேகமாக 150 ரன்களை கடந்த வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்தார். இதற்கு முன் இங்கிலாந்தின் பென் மெய்ஸ் 98 பந்துகளில் 150+ ரன்களை எட்டியதே சாதனையாக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேற்கொண்டு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அதிவேக சதமடித்த இரண்டாவது வீரர் என்ற பெருமையையும் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளார். இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணியின் வில் மலாஜ்சுக் 51 பந்துகளில் சதமடித்து முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், வைபவ் சூர்யான்ஷி 55 பந்துகளில் சதம் விளாசி இரண்டாம் இடத்தை பிடித்துள்ளார்.

யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் அதிவேக சதம்

  • 51 பந்துகள் - வில் மலாஜ்சுக் (ஆஸ்திரேலியா) vs ஜப்பான், விண்ட்ஹோக், 2026
  • 55 பந்துகள் - வைபவ் சூர்யவன்ஷி (இந்தியா) vs இங்கிலாந்து, ஹராரே, 2026
  • 63 பந்துகள் - காசிம் அக்ரம் (பாகிஸ்தான்) vs இலங்கை, நார்த் சவுண்ட், 2022
  • 65 பந்துகள் - பென் மேயஸ் (இங்கிலாந்து) vs ஸ்காட்லாந்து, ஹராரே, 2026
  • 69 பந்துகள் - ராஜ் பாவா (இந்தியா) vs உகாண்டா, டரூபா, 2022

இறுதிப் போட்டியில் அதிக ரன்கள்

மேற்கொண்டு ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் சதம் விளாசிய மூன்றாவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை வைபவ் சூர்யவன்ஷி பெற்றுள்ளதுடன், இறுதிப் போட்டியில் அதிக ரன்களைக் குவித்த வீரர் என்ற வரலாற்று சாதனையையும் படைத்துள்ளார். இதற்கு முன் இந்திய வீரர் உன்முக் சண்ட் 111 ரன்களை எடுத்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது சூர்யவன்ஷி 175 ரன்களை குவித்துள்ளார்.

யு19 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் சதமடித்த வீரர்கள்

  • 175 - வைபவ் சூரியவன்ஷி (IND) vs இங்கிலாந்து, ஹராரே, 2026
  • 111* - உன்முக்த் சந்த் (IND) vs ஆஸ்திரேலியா, டவுன்ஸ்வில்லே, 2012
  • 108 - பிரட் வில்லியம்ஸ் (AUS) vs ஆஸ்திரேலியா, அடிலெய்டு, 1988
  • 107 - ஸ்டீபன் பீட்டர்ஸ் (ENG) vs நியூசிலாந்து, ஜோகன்னஸ்பர்க், 1998
  • 101* - மன்ஜோத் கல்ரா (IND) vs ஆஸ்திரேலியா, மவுன்ட் மவுங்கானுய், 2018

