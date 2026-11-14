யு19 ஆசிய கோப்பை 2026 | இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானை 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இந்தியா!
பாகிஸ்தான் அணியை 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியதன் மூலம், 9ஆவது முறையாக யு19 ஆசிய கோப்பையைக் கைப்பற்றி இந்திய யு19 அணி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 8:12 PM IST
ஹைதராபாத்: ஏசிசி யு19 ஆசிய கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் இந்திய யு19 அணி ஒரு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் அண்டர் 19 ஆடவர் ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், இம்முறை ஓமன் நாட்டில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. இதில் இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் யு19 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இந்தப் போட்டியில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து களமிறங்கியது.
அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணியில் தொடக்க வீரர் ஹயம் கான் 21 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த உஸ்மான் கான் மற்றும் அப்துல் காதிர் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தியது. இதில் சிறப்பாக விளையாடிய அப்துல் காதிர் 3 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுமுனையில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய உஸ்மான் கான் சதம் விளாசினார்.
4️⃣ wickets for Kavya Patel and a 3️⃣-fer for C. Venkata 🤝 Over to the batters in the chase! Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/h7DqDCHP9j— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
அதன்பின் 11 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 107 ரன்களில் உஸ்மான் கான் விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய வீரர்களில் கேப்டன் ஃபர்ஹான் யூசுஃப் 63 ரன்களைச் சேர்க்க, மற்ற வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறிவிட்டனர். இருப்பினும் பாகிஸ்தான் யு19 அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 337 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் காவ்யா படேல் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.
இதையடுத்து 338 ரன்கள் என்ற கடினமான வெற்றி இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய யு19 அணிக்குத் தொடக்க வீரர்கள் வலுவான அடித்தளம் அமைத்துக் கொடுத்தனர். தொடர் முழுவதும் சிறப்பாக விளையாடி வந்த ஆர்யவீர் சேவாக், இறுதிப் போட்டியிலும் தனது அதிரடி ஆட்டத்தைத் தொடர்ந்தார். இதில் அவர் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்திய நிலையில் 58 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய வினீத்தும் 24 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
மேற்கொண்டு 80 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு கேப்டன் ராஜேஷ் ராய்சந்தனியும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய அர்ஜுன் ராஜ்புட், யாஷ்பரதன் சௌகான், அன்வய் டிராவிட், ஆர்யன் சவ்சானி, காவ்யா படேல் ஆகியோரும் சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தனர். இதனால் இந்திய அணி 252 ரன்களில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் இணைந்த மணல் சௌகான் - மோஹித் உல்வா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தியது.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
இதில் அதிரடியாக விளையாடிய மணல் சௌகானும் 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 47 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் ஆட்டம் கடைசி ஓவர் வரை சென்ற நிலையில், இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு 1 விக்கெட் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தது. மிகவும் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் பொறுப்புடன் விளையாடிய மோஹித் உல்வா, பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சைச் சிதறடித்து இந்திய அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்றார்.
குறிப்பாக கடைசி பந்தில் 3 ரன்கள் தேவை என்ற நிலையில் மோஹித் உல்வா பவுண்டரி விளாசி மிரட்டினார். இதன் மூலம் 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 339 ரன்கள் எடுத்த இந்திய அணி, 1 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றி பெற்றது. இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 49 ரன்களைச் சேர்த்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட இந்திய வீரர் மோஹித் உல்வா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
5️⃣ Innings 3️⃣6️⃣1️⃣ Runs 9️⃣0️⃣. 2️⃣5️⃣ Average 1️⃣ Hundred and 3️⃣ Fifties Aaryavir Sehwag is adjudged the Player of the Tournament for his incredible effort with the bat 💥 #MensU19AsiaCup https://t.co/sUJq8bNsdD— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
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அதேசமயம் இந்தத் தொடர் முழுவதும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஆர்யவீர் சேவாக் 'தொடர் நாயகன்' விருதை வென்றார். இந்திய அணியின் இந்த அபாரமான வெற்றியைத் தொடர்ந்து சாதனை படைத்த இந்திய வீரர்களுக்குப் பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் தங்களது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.